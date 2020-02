Brasil confirma primer caso de Covid-19 pero espera segundo análisis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias de Brasil informaron este martes 25 de febrero del 2020 de que detectaron lo que sería el primer caso de coronavirus en el país, aunque aclararon que aún debe ser realizado un nuevo análisis para la confirmación definitiva.

El paciente, según fuentes oficiales, es un brasileño de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, país en el que hasta hoy se han registrado once muertes y cerca de 320 infectados por el virus.



Los primeros análisis a esa persona, de acuerdo a los cuales habría contraído el coronavirus, fueron realizados en el hospital Albert Einstein, situado en la zona sur de la ciudad de Sao Paulo, donde se encuentra ingresado.



Esos resultados, considerados aún como "preliminares", fueron enviados al Instituto Adolfo Lutz, un instituto de referencia a nivel nacional, a fin de que sea realizado un nuevo análisis, antes de que realmente el caso se confirme oficialmente como el primero de coronavirus en el país.



Las autoridades del Ministerio de Salud dijeron confiar en que el resultado de ese nuevo examen pueda ser conocido este miércoles 26 de febrero, cuando en función de la conclusión de los médicos serían adoptadas una serie de medidas adicionales de prevención.



Según fuentes del hospital Albert Einstein, uno de los institutos médicos más prestigiosos del país, el paciente ha presentado algunos síntomas característicos del coronavirus, como fiebre, tos, dolores en la garganta y picazón en la piel, pero se encuentra bien y por el momento no corre riesgos.



Hasta hoy, las autoridades sanitarias brasileñas han investigado 154 casos sospechosos, pero 51 fueron descartados y otros 102 fueron clasificados como "excluidos" por no encajar en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el coronavirus.

El caso bajo investigación es de una brasileña de 21 años, que reside en China y se encuentra actualmente en Río de Janeiro.