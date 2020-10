Regulador brasileño autoriza la importación de 6 millones de dosis de la vacuna Coronavac

LEA TAMBIÉN

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, órgano regulador, autorizó este viernes 23 de octubre del 2020 la importación de seis millones de dosis de la vacuna Coronavac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y que en el país suramericano es probaba por el estatal Instituto Butantán de Sao Paulo.

No obstante, la Anvisa aclaró que la importación de esa cantidad no significa que esté autorizada la aplicación de las mismas en pacientes, pues la vacuna deberá pasar por todas las fases para la aprobación definitiva por parte del ente regulador sanitario del país, que suma más de 156 000 muertes por el nuevo coronavirus.



"Son seis millones de dosis que tendrán que quedar reservadas, ya que el producto todavía no tiene registro en el país y no puede ser utilizado en la población", subrayó la Anvisa en un comunicado.



La entidad también informó que la importación de la vacuna "no envasada", considerada como materia prima para la fabricación local de cuarenta millones de dosis, "sigue en proceso" y el Instituto Butantán deberá "resolver cuestiones técnicas" para dar "agilidad al trámite" de autorización de la compra de esos insumos.



La decisión se da en medio de una polémica desatada por el veto del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de la compra de 46 millones de dosis de la vacuna china, una adquisición que había sido anunciada por su ministro de Salud, el general Eduardo Pazzuello y un día después fue desautorizada por el propio mandatario.



Brasil, el segundo país con mayor número de muertos por covid-19 después de Estados Unidos y el tercero en contagios detrás de los norteamericanos y de India, registra un total de 156 471 fallecidos y 5 353 656 casos confirmados, de acuerdo con el reporte oficial de este viernes 23 de octubre por parte del Ministerio de Salud.



Tras la polémica suscitada luego de que Bolsonaro vetara la compra de la vacuna china, el presidente de la Cámara de Baja, Rodrigo Maia, pidió este viernes "diálogo" para superar la bronca política entre el mandatario y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, su antiguo aliado y ahora un importante rival político.



Obligatoriedad de la vacuna



De otro lado, el magistrado Ricardo Lewandowski anunció este viernes que llevará al plenario del Supremo Tribunal Federal (STF), la corte máxima del país, el debate judicial de tres procesos sobre la obligatoriedad o no de la vacuna, como defiende el estado de Sao Paulo, la región más afectada por la pandemia.



Bolsonaro, que apuesta por la vacuna desarrollada por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, ha manifestado en reiteradas ocasiones que se opondrá a la obligatoriedad de cualquiera de las vacunas implementadas.



Además de esas dos vacunas, en el país se prueban la europea de la multinacional Johnson & Johnson, la del consorcio BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos) y otra de origen sintético que está siendo desarrollada por la farmacéutica estadounidense Covaxx y la red de laboratorios brasileños Dasa.



La vacuna rusa Sputnik V, por ser desarrollada totalmente fuera del país, no tiene voluntarios y su autorización de comercialización se dará con el "registro" que se otorgará "después de cumplir con todas las exigencias", apuntó la Anvisa, que acompaña las negociaciones de los estados de Bahía y Paraná (sur) con Rusia.



El estado de Bahía (nordeste) también tiene un acuerdo preliminar con la estatal china Sinopharm para probar dos antivirus de ese laboratorio que están siendo desarrollados en Pekín y Wuhan.