Un bosque de arupos en el relleno de El Trébol, una propuesta para el nuevo alcalde de Quito

Sembrar un bosque de arupos en el relleno de El Trébol, en el centro de Quito, ha sido un sueño desde hace varios años para el quiteño Rafael Lugo Naranjo. Esta propuesta la planteó al nuevo alcalde Quito, Jorge Yunda, a través de su cuenta de Twitter, el pasado viernes 10 de mayo del 2019.

"Estoy contando los días para reunirme con el equipo del nuevo alcalde para insistir en que me dejen sembrar un bosque de arupos en el relleno de El Trébol", publicó en su cuenta en la red social.



Yunda respondió este sábado 11 de mayo y dejó la petición en las manos de su secretario particular, Carlos Alomoto.



"Estimado Rafael. Le esperamos por favor este viernes 17 de mayo a las 16:00 en la Alcaldía. Nos reuniremos con Marianela Irigoyen, secretaria de Ambiente, Dunker Morales, procurador del Municipio y la persona a cargo de la @ObrasQuito", señaló Alomoto en la misma red social.

La cita está pactada para tres días después de que Jorge Yunda se posesione oficialmente como el nuevo alcalde de la ciudad. Lugo Naranjo respondió con alegría a la invitación de la Alcaldía y dijo que estará ahí encantado.



El abogado y escritor quiteño no se esperaba una respuesta tan pronta por parte de alcalde Yunda, ya que la idea se la había planteado de la misma forma (a través de Twitter) a otras autoridades quiteñas sin tener una respuesta favorable.



Lugo Naranjo señaló a Diario EL COMERCIO, que después de hablar con las nuevas autoridades quiteñas podrá definir bien su proyecto, pero lo que tiene claro es que el lugar no será un parque, sino un bosque y que, además, esta iniciativa no le va a costar "ni un centavo a la ciudad".



Su idea tiene el apoyo de muchas usuarios Twitter, que han aplaudido la iniciativa de Lugo y se han ofrecido a apoyarlo de distintas maneras.



"La idea nació hace unos cuatro años, más o menos. Imagínese ese enorme espacio de terreno abandonado convertido en un hermoso bosque lleno de arupos", dice Lugo. "Sería una vista lindísima, ya que esta es una de las entradas a Quito desde (el valles de) Los Chillos. Se podrá observar como una nube rosada, en ciertas épocas del año", asegura.

Varios usuarios Twitter, que han aplaudido la iniciativa de Lugo y se han ofrecido a apoyarlo de distintas maneras. Foto: archivo/ EL COMERCIO

Los arupos son árboles muy característicos de la ciudad, aunque son originarios del sur del país. Sus brotes rosados, lilas y blancos llenan de colorido el verano de la capital.



La especie, con su nombre científico Chionanthus Pubescens Kunth, es nativa de Ecuador y Perú. Crece en las laderas y los valles interandinos. Sus árboles alcanzan de 6 a 8 metros de altura.



Este singular árbol ha sido el protagonista de anécdotas, fotos, poemas y más. En 2018, Lugo Naranjo impulso el concurso #ReyArupo2018 entre los usuarios de la red social Twitter. Los tuiteros compartieron un sinnúmero de fotos de esta hermosa especie.