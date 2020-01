El borrador del Estatuto Autonómico de Quito está listo

LEA TAMBIÉN

Es la hoja de ruta que le permitirá a la ciudad de Quito aterrizar en un nuevo modelo de gestión. El borrador del Estatuto Autonómico de la capital está listo. Así lo confirmó la mañana de hoy, martes 21 de enero del 2020, el alcalde Jorge Yunda.

El documento viene cobrando forma de la mano del investigador y urbanista Fernando Carrión, asesor de la Alcaldía. Para poder elaborarlo se conformó un consejo consultivo en el que se inscribieron unas 1 200 personas. Se trata de un órgano colegiado al que pertenecen miembros de colectivos ciudadanos, academia, gremios, colegios de profesionales, fundaciones, servidores públicos, profesionales y vecinos, entre otros. El Estatuto permitirá reorganizar la administración de la capital.



La invitación se abrió a mediados del 2019 con el objetivo de que la gente participe en el proceso de formulación, redacción y socialización del Estatuto. Se hicieron mesas de trabajo.



El edil Omar Cevallos, miembro de la Comisión de Planificación del Concejo, indicó que a la entidad todavía no ha llegado ningún documento, pero que antes de pasar a primer debate del Concejo Metropolitano, la comisión debe analizarlo. Finalmente, el Concejo deberá aprobarlo en segundo debate.



Entonces, el Alcalde pondrá el proyecto en conocimiento de la Corte Constitucional, para que emita el dictamen de Constitucionalidad. Este organismo puede pedir que se introduzcan modificaciones para evitar que el Estatuto contenga normas inconstitucionales. El Concejo debe aprobar las modificaciones solicitadas y la Corte tiene 45 días para pronunciarse. Si no lo hace, se entiende que lo aprobó.



El concejal Bernardo Abad indica que el estatuto es una especie de constitución de la ciudad. Metrópolis como Buenos Aires, Brasilia y México lo tienen. “Se trata de determinaciones de lo que la ciudad quiere a futuro, por ejemplo, allí tendría que aclararse si Quito se mantendrá como pasa actualmente, con una elección de un alcalde y con administradores zonales, o si pudieran haber alcaldías menores como ocurre en Caracas. Es lo que marca el norte de la ciudad”.



Abad recuerda que a inicios de esta administración, se convocó a los concejales a un seminario para que dieran sus aportes. Allí estuvieron presentes representantes de las tres ciudades (Buenos Aires, Brasilia y México) quienes compartieron lo que significó para ellos la aprobación de la normativa.



Según el alcalde Yunda, el Estatuto es clave para planificar la ciudad, no solo durante su administración, sino como una guía para las próximas generaciones. Deberá recoger parámetros relacionados con gestión, desarrollo sustentable, uso del suelo y, sobre todo, señalará un sistema de participación ciudadana. También marcará pautas para hablar sobre el desarrollo económico, ambiente, crecimiento habitacional y más.

El concejal Abad indica que el último paso sería la realización de un referéndum donde los quiteños se pronuncien.