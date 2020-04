Boris Johnson vuelve a Downing Street y deberá mostrar estrategia de salida de cierres por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

El primer ministro británico, Boris Johnson, regresó a su residencia en Downing Street este 26 de abril del 2020 tras recuperarse de covid-19, listo para lidiar con la presión para que su gobierno explique cómo aliviará el cierre de un mes que se aplicó para contener el coronavirus.

Johnson, de 55 años, pasó tres noches en cuidados intensivos con la enfermedad. Una portavoz confirmó que regresó a 10 Downing Street el domingo por la noche después de dos semanas recuperándose en Checkers, su residencia en el campo.



El lunes, 27 de abril, reanudará su trabajo a tiempo completo y está "ansioso por empezar", dijo el canciller Dominic Raab, quien quedó a cargo durante la enfermedad del primer ministro.



En su escritorio, Johnson encontrará una carta del líder opositor del Partido Laborista, Keir Starmer, instándole a establecer cuándo y cómo se podría aliviar el bloqueo económico y social que se aplicó para frenar la propagación del coronavirus.



Un total de 20 732 personas murieron en hospitales de todo Reino Unido tras dar positivo a SARS-CoV-2, un aumento de 413 fallecidos en las últimas 24 horas, informó el secretario de Agricultura, George Eustice. En los tests de detección del virus dieron positivo 152 840, alza de 4 463 respecto al día anterior.



Stephen Powis, director médico del Servicio Nacional de Salud (NHS), afirmó que la tendencia a la baja "muy definida" en el número de casos de coronavirus en hospitales demostró que el distanciamiento social estaba reduciendo la transmisión y propagación del virus.



Raab dijo que el gobierno estaba siguiendo los consejos médicos y científicos, y que no habría un alivio brusco sino una progresión gradual a una "nueva normalidad". Por su parte, Eustice indicó que el cierre se revisará "en un par de semanas".



El líder laborista Starmer dijo en su carta abierta a Johnson que el gobierno se estaba quedando atrás del resto del mundo al negarse a decir más. "Simplemente actuar como si esta discusión no estuviera sucediendo no es creíble", escribió.



Dijo que el gobierno había sido demasiado lento para imponer las cuarentenas y cierres, aumentar las pruebas y llevar equipo de protección personal (EPP) al personal de hospitales y hogares de ancianos.



Un aluvión de noticias económicas nefastas ha aumentado la presión sobre el gobierno.



Las empresas han reportado un colapso histórico en la demanda, las ventas minoristas han tenido un desplome récord, la deuda del gobierno está aumentando y el Banco de Inglaterra advirtió que la contracción económica podría ser la peor en siglos.