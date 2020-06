Boris Johnson se inspira en Roosevelt para reactivar la economía

LEA TAMBIÉN

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó el lunes 29 de junio de 2020 que quiere inspirarse en el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, quien en los años 1930 creó el “new deal”, para reactivar la economía del Reino Unido, duramente golpeada por la pandemia de coronavirus.

“Creo que es hora de un enfoque 'rooseveltiano' en el Reino Unido” , dijo Johnson a Times Radio, refiriéndose a la política de recuperación por la demanda y la intervención estatal puesta en marcha por Estados Unidos para salir de la Gran Depresión.



El líder conservador debe pronunciar el martes un discurso en el que anunciará un programa de inversión masiva en las infraestructuras del país.



Durante su campaña electoral a finales de 2019, Johnson ya se había comprometido a inyectar millones en los servicios públicos.



“Lo que vamos a hacer en los próximos meses es duplicar nuestro programa original que se centró en inversiones en infraestructura, educación, tecnología, para unir al país”, aseguró.



El programa incluye un plan de reconstrucción de escuelas de 1 000 millones de libras (USD 1 230 millones). Comenzará en el curso 2020/21 e incluirá inicialmente 50 proyectos.



Johnson prometió que tras esta crisis el país no volverá a las políticas de austeridad impuestas hace diez años cuando el también conservador David Cameron estaba en el poder.



El confinamiento contra el coronavirus provocó una caída del 20,4% del Producto Interior Bruto (PIB) británico en abril, un récord histórico.



Sin más ayuda del gobierno, el desempleo podría alcanzar niveles que no se veían desde los años 1980 y superar el pico de 3,3 millones de parados alcanzado en 1984, informó el domingo el diario The Observer, citando un análisis de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes.



“Todo el mundo entiende que cuando salgamos de esto habrá tiempos difíciles, pero el Reino Unido es una economía increíblemente dinámica y resistente y vamos a salir adelante muy, muy bien”, afirmó Johnson.



La próxima semana deben reabrir sus puertas los pubs y restaurantes así como la mayor parte de los sectores de la hostelería y la cultura de Inglaterra, cerrados desde el 20 de marzo.



Pero la apertura podría retrasarse en Leicester, ciudad de 500 000 habitantes en el centro de Inglaterra, debido a un aumento de nuevas infecciones.



Su alcalde, Peter Soulsby, afirmó haber recibido instrucciones de Londres para frenar el desconfinamiento pero denunció como “superficial” la evaluación de la situación por el gobierno.



Según el director de salud pública del ayuntamiento de Leicester, Ivan Browne, las nuevas infecciones están ocurriendo principalmente entre gente más joven que es menos vulnerable a la covid-19.



“Se trata de la población más joven en edad de trabajar”, dijo Browne.



El gobierno de Johnson debía anunciar su decisión al respecto tras discutir sus opciones con los responsables de Leicester el lunes.