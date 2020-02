Boris Johnson dice que el Reino Unido no hará competencia desleal a la UE

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Reino Unido se compromete a no hacer “competencia desleal” a la Unión Europea, como se teme en Bruselas, después del Brexit, aseguró el primer ministro británico, Boris Johnson, al presentar su visión sobre la futura relación entre su país y los 27.

“No haremos ninguna competencia desleal, ni comercial, ni económica y medioambiental”, declaró el dirigente conservador, comprometiéndose a no revisar a la baja las normas europeas.



Al mismo tiempo, Boris Johnson rechazó cualquier alineamiento a las reglas europeas como contrapartida “al librecambio”.



"¿Vamos a insistir para que la Unión Europea haga todo como nosotros como precio del librecambio? Por supuesto que no", dijo el primer ministro británico.



"No veo la necesidad de obligarnos a un acuerdo con la UE. Restauraremos nuestra plena soberanía sobre nuestras fronteras, la inmigración, la competencia, las normas que rigen los subsidios, los suministros, la protección de datos", insistió.



Johnson estimó además que la cooperación con los europeos en defensa y política exterior no necesita "necesariamente un tratado".



La Unión Europea por su parte advirtió contra cualquier tentación de competencia desleal y dijo que estaba dispuesta a negociar "un acuerdo comercial muy ambicioso".



Ese acuerdo apunta en particular a eliminar todos los derechos aduaneros y todas las cuotas sobre los bienes intercambiados con el continente, indicó el negociador europeo del Brexit, Micher Barnier.