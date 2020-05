Boris Johnson explica su plan de desconfinamiento a una oposición preocupada

LEA TAMBIÉN

El primer ministro británico, Boris Johnson, explicó este 11 de mayo del 2020, en el Parlamento su plan de desconfinamiento, esbozado la víspera en televisión, ante una oposición preocupada por un mensaje que consideran contradictorio y peligrosamente confuso.

Tras el muy esperado discurso del líder conservador a la nación difundido el 10 de mayo por la noche, su gobierno debe publicar un documento de 50 páginas con el detalle sobre lo que avanzó Johnson, y sobre lo que no mencionó como qué sucederá con las ligas de fútbol profesional.



El Reino Unido es el país europeo más golpeado por el coronavirus, con unos 32 000 muertos, y el segundo del mundo por detrás de Estados Unidos, cuya población (327 millones) es casi cinco veces superior y registra cerca de 80 000 decesos.



Ante las graves consecuencias económicas del confinamiento impuesto el 23 de marzo -el Banco de Inglaterra prevé una caída del 14% del PIB-, el gobierno decidió llamar a sectores como la construcción o la manufactura a retomar el trabajo a partir de este lunes.



Pero al despuntar el día el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, rectificó y dijo que sería el miércoles, agregando confusión. “Deberían ir a trabajar si no pueden trabajar desde casa”, instó simplemente el primer ministro.



El tráfico en el metro de Londres era a primera hora 10% superior a hace una semana, explicó el alcalde Sadiq Khan a la BBC, pero aún un 99% inferior al mismo periodo del año pasado.



Y es que Johnson pidió evitar el transporte público, no habló del uso de mascarillas u otro material de protección y no explicó cómo deben adaptarse los lugares de trabajo para lograr el distanciamiento físico.



Los sindicatos se oponen a que los empleados regresen hasta que se garantice la seguridad.



“Habrá una guía, hemos estado trabajando con los empleadores para asegurarnos de que se pueda hacer de manera segura”, aseguró Raab al canal Sky News. “Este es solo el primer paso en la hoja de ruta de las próximas semanas”, agregó.



“Mensajes contradictorios”

A partir del miércoles, los habitantes de Inglaterra podrán salir para hacer ejercicio de forma ilimitada, tomar el sol, conducir a destinos alejados, bañarse en el mar o los lagos, incluso jugar al tenis o al golf pero solo entre integrantes de un mismo hogar.



Y aunque la consigna sigue siendo “quedarse en casa tanto como sea posible”, el gobierno cambió su eslogan de “quedarse en casa para salvar vidas” a “permanecer alerta para salvar vidas”.



Según un sondeo de YouGov difundido el lunes, solo tres de cada diez británicos afirman entender el nuevo mensaje.



Las medidas decididas por Johnson se limitarán a Inglaterra, dado que Escocia, Gales e Irlanda del Norte determinan su propia desescalada y rechazan este plan.



Este fue también criticado por el líder de la oposición laborista Keir Starmen: “No nos dio ninguna claridad”, dijo a la radio LBC a la espera de que Johnson comparezca ante la Cámara de los Comunes.



“Enviar mensajes contradictorios hace que la gente piense que está bien relajarse ahora”, denunció el pasado 10 de mayo del 2020 la jefa del gobierno semiautónomo escocés, la independentista Nicola Sturgeon.

14 días de cuarentena



Para evitar contaminaciones procedentes del exterior, el país establecerá “pronto , anunció Johnson sin más precisiones, un aislamiento de 14 días a las personas que lleguen del extranjero por avión.



Downing Street precisó después que podría ampliarse a otros medios de transporte, pero que la regla no se aplicará a la vecina Francia, abriendo la puerta a más interrogantes.



Pese a estos cambios, el país seguirá confinado al menos hasta el 1 de junio, cuando se espera que puedan reabrir comercios y escuelas primarias. Después, en julio, se prevé que reanuden su actividad “establecimientos públicos” como peluquerías, cafés y restaurantes que puedan respetar el distanciamiento.



Este desconfinamiento lento y progresivo es sin embargo “condicional” y dependerá de los resultados, advirtió Johnson.



“Si no podemos hacerlo en esas fechas, si el nivel de alerta no lo permite, simplemente esperaremos”, enfatizó.