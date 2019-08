Boris Johnson enfrenta su primera prueba en las urnas

LEA TAMBIÉN

El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta este jueves, 1 de agosto del 2019, su primera prueba en las urnas en una elección parcial que podría reducir su escasa mayoría parlamentaria a sólo un voto, complicando la aplicación de su estrategia de Brexit.

El Partido Conservador, en el poder, que lidera Johnson desde la semana pasada, podría perder la banca de la circunscripción de Brecon y Radnorshire (Gales) ante un candidato proeuropeo.



Eso debilitaría al nuevo gobierno que acaba de anunciar que duplicará el presupuesto para preparar un Brexit sin acuerdo, asignándole 2 100 millones de libras (USD 2 540 millones) adicionales este año.



Este dinero servirá para “acelerar los preparativos en la frontera” y “en las empresas, así como para lanzar una nueva campaña de comunicación sobre el Brexit”, precisó el Tesoro británico.



Un total de 6 300 millones de libras (unos USD 6 900 millones) fueron asignados para preparar el Brexit, de los cuales 4 200 millones este año.

Baja de previsiones de crecimiento



“Desde que llegué al Tesoro 'puse el turbo' en nuestros preparativos (...) para un Brexit sin acuerdo, no porque lo queramos, sino porque debemos estar preparados puesto que nos iremos (de la UE) el 31 de octubre”, declaró por su lado este 1 de agosto Sajid Javid, ministro de Finanzas.



A pesar de que Johnson quiere renegociar el acuerdo de retirada concluido entre la ex primera ministra Theresa May y Bruselas -lo que la UE rechaza-, afirmó que en caso de fracaso no pediría una nueva postergación del Brexit, y que el Reino Unido abandonará la UE, con o sin acuerdo, el 31 de octubre.



“La probabilidad de un Brexit sin acuerdo ha aumentado para quienes participan en el mercado”, destacó el Banco de Inglaterra, que este jueves recortó las previsiones de crecimiento del país. Éstas son del 1,3% en 2019 y 2020, contra, respectivamente, 1,5% y 1,6% en mayo pasado.



“Este gobierno podría haber descartado un 'no deal' y gastar esos miles de millones en nuestras escuelas, hospitales y ciudadanos”, criticó John Mcdonnell, ministro de Finanzas del gabinete fantasma de la oposición laborista, denunciando un “despilfarro”.



La oposición no está sólo en las filas del partido Laborista. Philip Hammond, ministro de Finanzas del anterior gobierno conservador, ya advirtió que haría cualquier cosa para bloquear un “no deal”.



La candidata liberal-demócrata en Brecon, Jane Dodds, quien encabeza los sondeos, advirtió contra un Brexit “sin acuerdo”, que golpearía económicamente a los granjeros de Gales.

¿'Rebote Boris'?



La elección parcial de este jueves sigue a la destitución del diputado conservador Chris Davies, provocada por los electores según un procedimiento introducido en 2015 por el ex primer ministro conservador David Cameron.



Los electores sancionaron a Davies tras su condena por falsas declaraciones de gastos.



Reconociendo haber cometido un error, el diputado se presenta de nuevo. Pero según el Instituto Number Cruncher Politics, el Partido Liberal Demócrata ganaría con 43% de votos, delante de los conservadores (28%) , el partido del Brexit de Nigel Farage (20%) y el Partido Laborista (8%) .



Sin embargo, otra encuesta realizada en Gales por el instituto YouGov arrojó resultados inesperados: los conservadores se beneficiarían de un impulso repentino, interpretado como un 'rebote Boris' según analistas.



La circunscripción de Brecon y Radnorshire votó 52% a favor de un divorcio con la UE en el referéndum sobre el Brexit, en 2016, del cual Johnson fue uno de los artífices.



Johnson fue a la circunscripción el 30 de julio para reunirse con Davies, e instó a los votantes a no confiar en el partido Brexit, una fuerza populista que aprovechó el estancamiento de éste para abrirse paso en las elecciones europeas.



“El Partido del Brexit no puede ponerlo en marcha, sólo los conservadores podemos” hacerlo, dijo Johnson, advirtiendo que los demócrata-liberales “harán todo lo posible para detener el Brexit”.