Boris Johnson, criticado por abrir los zoos y no garantizar el regreso de los niños a la escuela

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue objeto de críticas y burlas el miércoles 10 de junio del 2020 por anunciar la reapertura de los zoológicos como parte de la flexibilización del confinamiento pero no poder garantizar el regreso de los niños a la escuela.

Atacado ahora por su confusa estrategia de desconfinamiento tanto como lo fue el 23 de marzo por su lentitud en imponer las restricciones, Johnson defendió los “ logros asombrosos ” hechos por su país.



Pero un exmiembro de su equipo de asesores científicos, Neil Ferguson del Imperial College London, afirmó que los británicos podrían tener la mitad de muertos si se hubiesen impuesto medidas de distanciamiento social una semana antes.



El Reino Unido es el segundo país del mundo con más muertes por coronavirus, 41 128 confirmadas hasta el miércoles, sólo por detrás de Estados Unidos.



Algunas escuelas primarias de Inglaterra comenzaron a recibir a los alumnos más pequeños el 1 de junio, pero el ejecutivo reconoció que no podrá reabrir la mayoría de ellas este mes como había previsto.



“Tenemos un gran plan para que todos los alumnos hayan vuelto a la escuela en septiembre”, dijo Johnson en rueda de prensa el miércoles.



Responsable educativos denuncian que esto solo agrandará la brecha entre los niños ricos y los pobres, excluidos en gran parte de la enseñanza a distancia durante el confinamiento por no tener computadoras o ir a escuelas que no disponen de programas en línea.



“Millones de niños perderán seis meses de escolarización y la desigualdad aumentará”, lanzó el líder de la oposición laborista, Kier Starmer, en el Parlamento.



Johnson acusó a los sindicatos de docentes de retrasar sus planes de reapertura, preocupados por la salud de sus miembros.



Y acusó a Starmer de ser incoherente: “La semana pasada decía que aún no era seguro volver a la escuela” y “esta semana quiere que más niños vuelvan a la escuela, realmente creo que debe decidirse”.

Pero incluso la prensa conservadora, que normalmente defiende al primer ministro, criticó su gestión de la crisis sanitaria.



“¿Así que los niños del país pueden ir al Parque Thorpe (parque temático en el sureste de Inglaterra) en un par de semanas pero mis hijos no pueden ir a la escuela en el futuro inmediato?”, denunciaba una “madre incrédula” citada por el diario conservador Daily Telegraph.



Johnson anunció el miércoles que a partir del lunes 15 de junio podrán reabrir zoológicos y otros parques al aire libre, lo que le valió innumerables burlas: “esto puede que no encabece la lista de prioridades de algunos padres agobiados”, escribía Jack Blanchard de Politico.