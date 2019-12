Bomberos de Quito recomiendan a la ciudadanía no usar globos de los deseos la noche del 31 de diciembre

LEA TAMBIÉN

Faltan cinco días para despedir el año 2019 y los ecuatorianos alistan sus monigotes para quemarlos la noche del próximo 31 de diciembre.

En el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) se recomienda no adquirir globos de los deseos que se comercializan a USD 1 en diferentes puntos de la capital. La razón: mientras se desplazan en el aire, estos pueden llegar a zonas secas y pajonales de bosques, provocando incendios forestales.



También pueden afectar a viviendas. Esteban Cárdenas, comandante del CBQ, informó que el año pasado se presentaron tres conatos de incendio en los valles aledaños, sobre todo en el sector de Píntag, y uno en las laderas del Pichincha. Por eso, solicita a las personas que no los compren y utilicen, principalmente en el Centro Histórico de Quito.

Las autoridades piden mantener a los juegos pirotécnicos lejos del alcance de los niños y adolescentes. “El año pasado se registraron varios accidentes con afectaciones en las manos, hubo incidentes en los que perdieron dedos por la explosión de camaretas, también en el rostro”, indicó Juan Pablo Burbano, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio.



Destacó que las entidades municipales no utilizarán pirotecnia en sus eventos masivos para no afectar a los animales domésticos y silvestres. La medida fue aprobada con 17 votos a favor por el Concejo Metropolitano de Quito el 24 de diciembre del 2019.

La propuesta tiene como objetivo promover el no uso de material pirotécnico explosivo con ruido. Se busca prevenir los efectos negativos de esa actividad en la salud de las personas y la fauna urbana y silvestre del Distrito Metropolitano.

Los monigotes se comercializa en el sur, centro y norte de Quito. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

Unos monigotes se elaboran de papel y cartón, otros con aserrín. El Cuerpo de Bomberos de Quito sugiere las siguientes medidas de prevención para evitar accidentes o posibles incendios:



1.- Elaborar los monigotes con materiales de combustión rápida como papel. No utilizar aserrín o madera ya que son materiales que se demoran más tiempo en consumirse.



2.- No arrojar los muñecos encendidos en los contenedores de basura. La Secretaría de Seguridad informó que ocho de estos recipientes resultaron afectados por esa mala práctica.



3.- Quemar las figuras sobre las aceras, veredas y superficies de concreto. No sobre el asfalto de las calles o avenidas porque el fuego lo destruye y luego se producen baches.



4.- No colocar juegos pirotécnicos al interior de los monigotes. Estos pueden explotar y herir a la persona que los incendia.



5.- No utilizar gasolina ni otros químicos peligrosos para incinerar los muñecos.