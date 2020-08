El Cuerpo de Bomberos de Quito abre convocatoria para 70 vacantes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Cuerpo de Bomberos de Quito se encuentra en proceso de reclutamiento. La entidad busca hombres y mujeres entre 18 y 21 años que tengan vocación para “salvar vidas y proteger bienes mediante acciones oportunas y eficientes”.

Hay 70 vacantes y el proceso será en línea. Las inscripciones se receptarán desde el martes 18 de agosto del 2020 hasta miércoles 19 en el sitio Web http://inscripciones.bomberosquito.gob.ec/





¿Cuáles son los requisitos?



- Ser ecuatoriano (a), de acuerdo con el Art. 7 de la Constitución de la República del Ecuador.

- Título de bachiller, certificado por el Ministerio de Educación.

- Estar en uso de los derechos de ciudadanía, no estar incurso en alguna de las inhabilidades o prohibiciones para el ingreso o ejercicio de un cargo público, o interdicción judicial, no haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos contra la administración pública.

- Tener entre 18 y 21 años, a la fecha de inscripción.

- Examen Nacional de Educación Superior Unificado (Ser Bachiller o Examen de Ingreso a las Universidades) igual o mayor a 800 puntos.

- Aprobar los exámenes: psicológicos, psicométricos, médicos-dentales, físicos, académicos, integrales de control y confianza y entrevista personal.

- No haber sido dado de baja o destituido de las Fuerzas Armadas o de ninguna entidad de seguridad, de las que establece el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

- Declaración juramentada de no adeudar dos o más pensiones alimenticias, ni haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por casos de violencia intrafamiliar o de género.

- Declaración de aceptación de riesgos.

¡Te invitamos a ser parte de #BomberosQuito! Si estás listo para servir a tu ciudad y tu comunidad, conoce todos los requisitos que debes cumplir y cómo puedes inscribirte en el siguiente enlace: 👉 https://t.co/p4k0ebw1zc 👈. #FormaciónCBDMQ pic.twitter.com/Nj4Uwz2hXX — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 17, 2020



Los interesados deben además enviar los documentos escaneados o fotografías en un solo archivo PDF. Este archivo debe tener estar nombrado en el siguiente orden: apellidos, nombres, número de cédula. (Ejemplo: Padilla Pérez Carlos Luis 1798726352).



- Copia a color de la cédula de ciudadanía.

- Título de Bachiller refrendado por el Ministerio.

- Certificado del Examen Nacional de Educación Superior Unificado (Ser Bachiller o Examen de Ingreso a las Universidades) mayor o igual a 800 puntos.

- En el caso de personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Adjuntar copias de cédulas.

- Méritos académicos, deportivos o culturales del aspirante, en caso de tenerlos.

- Planilla de algún servicio básico, con la dirección legible del domicilio del aspirante.



Datos adicionales



- Se recomienda leer minuciosamente las instrucciones previas al registro.

- Ingresar correctamente los datos solicitados, los mismos que estarán sujetos a verificación.

- Revisar las fechas del cronograma de ejecución que se publicarán oportunamente para el desarrollo del proceso.



El Cuerpo de Bomberos recuerda a la ciudadanía que el proceso se realizará con base a un procedimiento de meritocracia, “donde se evaluarán los méritos de los postulantes, con total transparencia y apegados a la normativa legal vigente”.



“Una vez que los aspirantes cumplan el procedimiento previsto dentro de su reclutamiento, formación y evaluación, pasarán a formar parte de la entidad bomberil, para reforzar las acciones operativas en beneficio de la comunidad, a fin de atender la misión de ‘salvar vidas’ y trabajar por la seguridad y prevención ciudadana con abnegación y disciplina”, indica la entidad.