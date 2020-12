Bomberos controlaron un incendio en la Quito Sur

Un incendio se produjo en un inmueble del barrio Quito Sur la noche de ayer, 24 de diciembre del 2020. Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el fuego.

Según un informe del Cuerpo de Bomberos, el incidente no dejó personas heridas.



El ECU 911 indicó que recibieron una llamada que alertaba de la emergencia a las 20:43 de ayer. Desde ese momento se coordinó el envío de los servicios de atención a las calles Rodrigo de Salazar y Bartolomé Pérez. Acudieron bomberos y paramédicos del Ministerio de Salud.



El incendio aumentó su fuerza por lo que fue necesario redoblar el trabajo con cuatro unidades de bomberos, según indicó el ECU 911.



El fuego fue controlado a las 22:00. Los bomberos desarrollaron tareas de enfriamiento en el inmueble para que quede en condiciones seguras.



No se indicaron las razones del incendio, pero el ECU 911 recomendó a la población no manipular las mangueras ni las válvulas de los cilindros de gas.



Más temprano, los bomberos atendieron un conato de incendio en una casa en el sector de La Paz, en el norte de la capital. Tampoco hubo personas que resultaran heridas en este caso.



Las imágenes que compartió el Cuerpo de Bomberos de Quito muestran que el incidente se produjo en la cocina del inmueble. Se puede ver que hubo problemas en el horno.