Dos unidades especializadas investigan las causas de la explosión en una juguetería en el norte de Quito

Equipos especializados del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) hicieron un balance la mañana de este lunes, 16 de noviembre del 2020, de la explosión en una juguetería ubicada en la intersección de la avenida Colón y calle Ulloa, a 30 metros del Seminario Mayor, en el norte de la urbe.

Luis Landívar, jefe de la Unidad de Manejo de Materiales Peligrosos, indicó que un cilindro de helio explotó ayer en el lugar. “Ese tipo de material no es inflamable, no es tóxico, pero si está en alta presión puede causar este tipo daños”. Al interior del inmueble se destruyó la mampostería, los vidrios y demás acabados ya que se inflaban globos con helio.



También se realizará una inspección para analizar si en el sitio se han tomado adecuadas protocolos de seguridad. Como medida de prevención, Landívar indicó que se deben hacer pruebas hidrostáticas para conocer el estado en el que se encuentran los cilindros con ese material.



De momento, las unidades de Manejo de Materiales Peligrosos y la Investigación de Incendios se encargan de indagar qué pasó este domingo 15 de noviembre del 2020 en el sitio, el cual se encuentra cerrado por seguridad. “Ventajosamente no hubo fallecidos, ni pérdida de bienes materiales en gran proporción”.



La emergencia se produjo a las 15:31. El ECU 911 informó que "se trató de una explosión de tanque de helio al interior de un local de juguetes". Debido al incidente, la infraestructura de la juguetería colapsó y causó daños en ventanales de edificios aledaños.



En el lugar no se reportaron personas heridas. Personal de la Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Control y socorristas del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar para controlar la emergencia.



El tránsito se suspendió en las vías donde se presentó la explosión, mientras se realizaba la remoción de escombros. Este lunes, los vehículos se movilizaban en la zona con normalidad.