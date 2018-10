Hallan una bomba en la casa del millonario estadounidense Soros

LEA TAMBIÉN

La policía localizó un explosivo en la casa que el multimillonario y filántropo estadounidense George Soros tiene en Bedford (Nueva York), informaron hoy, 23 de octubre del 2018, medios locales.

Los agentes llegaron a la residencia de Soros, que es objeto habitual de críticas por parte de la extrema derecha, después de recibir una llamada en la que se indicaba que habían encontrado un paquete sospechoso en un buzón, explicó la cadena CNN.



"Un empleado de la vivienda abrió el paquete y aseguró que parecía ser un dispositivo explosivo", aseguró la policía, según The New York Times.



El empleado de Soros que encontró el paquete lo llevó hasta un área boscosa cercana y llamó a la policía de Bedford, según las fuentes.



Los técnicos del equipo de detección de explosivos detonaron el dispositivo, confirmó la Policía, que ha remitido las investigaciones a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI.



Soros no se encontraba en su vivienda en el momento del hallazgo del explosivo.