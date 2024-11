John Bolton fue el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump entre 2018 y 2019. Es uno de los republicanos de la línea dura, sobre todo en las relaciones internacionales. Sin embargo, cree que el regreso de Trump a la Casa Blanca sería uno de los mayores errores y de los mayores males para el país, según dijo a la cadena Sky News.

Bolton está en contra de Trump

En este extraño sistema electoral, Bolton votó este 5 de noviembre del 2024 por Mike Pence, quien fue el vicepresidente de Trump. Según dijo, optó por él porque fue el único que mantuvo la institucionalidad en el asalto al Capitolio por parte de las huestes de Trump el 6 de enero del 2020. Ese día, el Congreso, cuando el Congreso estaba por proclamar como presidente electo a Joe Biden.

Para Bolton, Trump es un peligro para la seguridad nacional. Es, dijo, un tema que no entiende sino en términos personales. Recordó el encuentro de alto nivel entre el exmandatario estadounidense y su equipo de trabajo, con la entonces primera ministra británica, Theresa May, y su gabinete. Allí, Trump había comentado sobre su visita a China: “dijeron que a ningún otro presidente rindieron honores como a mí”.

Lo que dijo Trump a May es el resumen de la política internacional para Trump: todo lo piensa en términos personales. “No es un presidente que puede hacer filosofía y tampoco puede hacer política […] Todo gira alrededor de él”. Y si algo de política internacional tiene es en el sentido del comercio, “en centavos y dólares”. Por eso cree que China, por ejemplo, lo llamará y lo lisonjeará si resulta ganador.

Bolton sabe de golpes de Estado

Cuando la turba pro Trump se tomó el Capitolio para impedir que el Congreso proclamara al demócrata Joe Biden como presidente electo, se consideró como el intento de un golpe de Estado. Por primera vez, un candidato cuestionaba la legitimidad y legalidad de las elecciones.

Trump veía desde una carpa en los exteriores de la Casa Blanca las acciones y cómo la vida de su vicepresidente, Mike Pence, corría peligro. Había música y sonaba la canción “Gloria“. Y aunque John Bolton votara por Pence por su posición en ese día, había reconocido anteriormente que Trump no tenía la capacidad para dar un golpe de Estado.

“Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, pero usted sabe, (en) otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que él hizo”, dijo Bolton a la cadena CNN el 12 de julio del 2022.

Un hombre sin atributos

Bolton es una paradoja. Es un conservador entre conservadores. Siente una decepción entre los republicanos por seguir a Trump sin ningún tipo de cuestionamiento.

No es posible cuestionarlo. De hecho, Trump le pidió la renuncia el 10 de septiembre del 2019 por estar en desacuerdo con él. Entonces, cuando le preguntaron por qué, sabiendo cómo era, decidió ser su tercer asesor de Seguridad Nacional, dijo: “porque pensé que iba a sentir la fuerza” de la dignidad presidencial y que la institucionalidad lo disciplinaría. Pero fue todo lo contrario. Por eso, no vota por su ex jefe.