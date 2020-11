Bolsonaro vuelve a poner en duda el sistema de recuento de votos en Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a poner en duda este lunes, 16 de noviembre del 2020, el sistema de recuento de votos de la Justicia electoral del país tras las municipales de la víspera, en las que el conservadurismo que lidera sufrió un duro varapalo.

"Precisamos un sistema de escrutinio que no deje dudas", declaró Bolsonaro a las puertas de su residencia oficial, al poner en tela de juicio el recuento de votos de este domingo, que tuvo un atraso de unas cuatro horas respecto a lo que se preveía, pero aún así concluyó por completo durante la madrugada.



El Tribunal Superior Electoral (TSE) atribuyó el atraso a unos problemas técnicos en sus sistemas informáticos, que durante la jornada habían sufrido un ataque de piratas de Internet que, de acuerdo a las autoridades, fue "totalmente repelido".



De todos modos, a pesar de la demora respecto a la previsión inicial, en cuestión de unas ocho horas fueron escrutados los votos de casi 148 millones de electores de 5 569 ciudades del país, sin que se conozca hasta ahora un sola denuncia de fraude.



Aún así, Bolsonaro declaró que "si no tenemos una forma confiable de hacer las elecciones, la duda siempre va a permanecer".



Según el gobernante, que desde siempre desconfía del sistema de votación totalmente automatizado que existe en Brasil, es necesario que el país tenga "un escrutinio confiable y rápido", que "no deje margen para suposiciones".



En ese sentido, insistió en su propuesta de volver a adoptar el voto mediante células de papel, en lugar de las urnas electrónicas que el país utiliza desde 1996, y aseguró que ese es el deseo "del pueblo".



En las elecciones municipales, el bolsonarismo apenas logró situar a dos de los candidatos apoyados directa o indirectamente por el mandatario en las 26 capitales para una segunda vuelta, que se celebrará el próximo 29 de noviembre.



Uno, el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, que consiguió el 21,8% de los votos, y se enfrentará en segunda vuelta a Eduardo Paes (centroderecha), quien obtuvo casi el 40% y es claro favorito.



El otro es Wagner Sousa Gomes, conocido como "el capitán Wagner", que estará en la segunda vuelta frente al laborista José Sarto, con quien virtualmente empató el domingo, 15 de noviembre, con una votación en torno al 30%.