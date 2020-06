Bolsonaro recurre 'por innecesario' fallo que le obliga a usar mascarilla

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recurrió este viernes 26 de junio del 2020 la decisión judicial que le obliga a usar mascarilla como prevención contra el coronavirus, por considerarla “innecesaria” pues su uso ya es obligatorio en Brasilia.

El mandatario, que participó desde el inicio de la crisis sanitaria en varios mítines sin barbijo, interpuso su demanda a través de la Abogacía General de la Unión (AGU), que representa los intereses del Estado, ante un tribunal de segunda instancia.



El lunes por la noche, el juez Renato Borelli determinó que Bolsonaro deberá usar obligatoriamente mascarilla “en todos los lugares públicos”, bajo pena de multa de 2 000 reales (unos USD 400). El juez atendió así una demanda civil planteada por un abogado que denunció “la conducta irresponsable del presidente” frente a la pandemia del covid-19.



Desde entonces, el mandatario ultraderechista, un escéptico de la pandemia en abierta campaña contra las medidas de cuarentena adoptadas por los estados, se mostró con mascarilla en todas sus apariciones públicas.



La AGU explicó que el recurso no pretende que Bolsonaro deje de usar la máscara, sino que sea tratado como cualquier otro ciudadano del Distrito Federal (DF) de Brasilia.



“En el DF ya hay una norma [la obligación de llevar mascarilla]. Esa interferencia del Poder Judicial no es necesaria”, dijo una portavoz de la AGU.



Brasil es el segundo en número de muertos y casos por coronavirus en el mundo, por detrás de Estados Unidos.



Bolsonaro nunca llegó a ser amonestado por no usar el accesorio sanitario en público.

Pero la semana pasada, el entonces ministro de Educación, Abraham Weintraub, recibió una multa de 2 000 reales por haberse acercado a saludar a partidarios del gobierno sin usarla