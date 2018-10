Jair Bolsonaro es más comparable a Rafael Correa y Hugo Chávez que a populistas de derecha, según experto

LEA TAMBIÉN

Cuando se inició la contienda electoral en Brasil, el ultraderechista y exmilitar Jair Bolsonaro fue claro: construyó su reputación política con ataques a las instituciones democráticas, las minorías y la lucha feminista. Supo aprovechar una de las peores recesiones y acusaciones de corrupción en el gobierno de Brasil que rompió con el liderazgo político del Partido Trabajador, cuyo rostro es el ahora privado de libertad, Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque lo han alineado a la extrema derecha, el profesor de Harvard Steven Levitsky, en entrevista con la cadena informativa BBC Mundo, considera que Bolsonaro es más bien análogo de Hugo Chávez, Alberto Fujimori y el expresidente.

Con el 55% de los votos, Brasil giró a la derecha para elegir a Bolsonaro. No es de sorprenderse, dice Levitsky. Lo que le abrió el camino de ascenso al exmilitar, próximo a ocupar la banda presidencial de Brasil, señala el catedrático, fue la conjunción de dos ‘males’.



Por un lado, las denuncias de corrupción contra Lula Da Silva y Dilma Rousseff que terminaron resquebrajando a la izquierda brasileña. La crisis se alineó con un panorama idóneo para la “derecha liberal” que se inició en el continente con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.



Pero Bolsonaro tiene una particularidad política que funcionó con los electores, afirma. Él es un populista y “los populistas vienen con sabor de izquierda, sabor de centro y sabor de derecho. Pero todos ellos, sean de derecha o izquierda, terminan asaltando las instituciones democráticas”. Y eso es lo que más debe preocupar, dice el experto.



Levitsky categoriza a Bolsonaro dentro del grupo de los principales rostros del populismo latinoamericano. “Algunas personas piensan en populistas tradicionales de América Latina como siendo estatistas e izquierdistas, al estilo Perón. Y no son todos así. Algunos populistas son de derecha. Alberto Fujimori para mí era un populista”, sostiene.



Aunque las primeras declaraciones de Bolsonaro, tras su victoria el domingo 28 de octubre del 2018, fueron que su gobierno “será un defensor de la Constitución, la democracia y la libertad”, su admiración por el régimen militar de 1970 preocupa a la región.



Sus proyectos de gobierno, por ejemplo, incluye propuestas como dar una facultad a los policías para que comentan un crimen si están en pleno “ejercicio de su actividad profesional” y no más concesiones de tierra a indígenas. Las líneas de ese plan hacen que Levitsky visione que Bolsonaro podría convertirse en el próximo Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas que combate el narcotráfico con violencia. La postura del nuevo Mandatario electo de Brasil lo muestra dispuesto a violar los derechos humanos, para fortalecer su puño contra las drogas en Latinoamérica.

El panorama podría complicarse para toda la región, pronostica el catedrático de Harvard. Si Bolsonaro es exitoso en su gestión, su modelo político podría replicarse en América Latina. “Las figuras populistas y personalistas vienen de la nada y son difíciles de predecir. Nadie predijo a Fujimori o a Correa. Si Bolsonaro alcanza el éxito político, habrá otros que lo tomen como modelo”, vaticina.