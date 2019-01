Bolsonaro es sometido a operación, tras el ataque que sufrió en campaña

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro entró en el quirófano la mañana de este lunes 28 de enero del 2019 en Sao Paulo y está siendo sometido a una cirugía para retirarle la bolsa de colostomía que le fue colocada tras el atentado que sufrió en septiembre, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento inició a las 6:30 locales (8:30 GMT) en el Hospital Israelita Albert Einstein y debe durar unas tres horas. El vicepresidente Hamilton Mourao asumió desde este momento en calidad de interino las riendas de la nación por 48 horas.



“Gracias por todos los mensajes de apoyo. La cirugía ocurre en este momento #BoaCirurgiaBolsonaro (Buena Cirugía Bolsonaro), tuiteó su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra desde el domingo 27 de enero acompañando al mandatario.



“Son apenas los 27 primeros días. ¡Vamos papá!”, tuiteó la noche del domingo 27 de enero, el concejal Carlos Bolsonaro, su otro hijo. Solo, Flávio Bolsonaro, en el ojo del huracán por supuestos movimientos irregulares en sus cuentas bancarias, no publicó ningún mensaje.



En pocos minutos, #BoaCirurgiaBolsonaro se convirtió en el tercer tópico más comentado del Twitter brasileño, territorio en el que los hijos y el mismo Bolsonaro son actores influyentes.



Jair Bolsonaro, de 63 años, fue hospitalizado un día antes en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo y pasó con éxito una serie de exámenes médicos previos a la cirugía, informó el domingo por la tarde su portavoz, el general Otávio do Rêgo Barros.



Bolsonaro publicó el domingo en la tarde un video en su cuenta de Twitter vistiendo una bata azul en una habitación de hospital dedicando unas palabras a los familiares y víctimas de la catástrofe minera en el sudeste del país, que hasta el momento suma 58 muertos y más de 300 desaparecidos.



Refiriéndose a la cirugía dijo que “si Dios quiere todo irá muy bien. Gracias a todos de nuevo y gracias por las oraciones. Brasil es nuestro”.



Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen el 6 de septiembre durante un mitin de campaña electoral en Minas Gerais. Fue entonces sometido a una colostomía en el lugar, y al día siguiente fue trasladado al hospital paulista, donde estuvo hospitalizado durante 23 días y fue operado por una segunda vez.



Tras esta nueva cirugía, Bolsonaro, que llegó al centro médico bajo fuerte protección policial, permanecerá en “estricto reposo”. Se estima que permanezca hasta diez días en el centro médico.



El portavoz de la Presidencia, el general Otávio do Rêgo Barros, explicó que junto a la habitación de Bolsonaro fue instalada una estructura que permitirá al presidente desde aquí orientar a sus ministros “e incluso, tras aprobación médica, podría recibirlos”.



La investigación policial sobre el ataque concluyó que su agresor, Adélio Bispo de Oliveira, actuó por “inconformismo político”, pero “no contó con la participación de nadie” más para cometer su atentado.



Los partidarios de Bolsonaro cuestionan esa versión. El propio mandatario puso de relieve el viernes los vínculos pasados de Bispo con el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL).