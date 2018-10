Bolsonaro y Haddad: propuestas para dos países diferentes

LEA TAMBIÉN

El ultraderechista Jair Bolsonaro y el candidato del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) Fernando Haddad dirimirán el 28 de octubre en una segunda vuelta las elecciones presidenciales de Brasil, con proyectos de país diametralmente opuestos.

Estas son los puntos esenciales de sus programas de gobierno:



Economía: austeridad y privatizaciones



BOLSONARO



. “ Reducir la deuda pública 20% mediante privatizaciones, concesiones ” y venta de propiedades públicas.



. Crear un sistema de jubilación por capitalización.



. “ El país funcionará mejor con menos ministerios ” . Propone crear un superministerio de Economía, que abarcará Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior. Su ministro sería Paulo Guedes, un ultraliberal.



. Redistribuir la “ carga tributaria para que los que pagan mucho paguen menos y los que evaden y ocultan, paguen más ” .



HADDAD



Revocar la congelación del gasto público y la flexibilización de la legislación laboral, aprobadas durante el actual gobierno.



. “ Interrumpir las privatizaciones ” y volver a imponer la participación de Petrobras en proyectos petroleros en aguas profundas (presal) .



. Equilibrar las cuentas del sistema de jubilaciones “ a partir del retorno del empleo ” y de medidas contra la evasión fiscal.





Inseguridad: ¿más armas o más control?



BOLSONARO



. Flexibilizar la legislación sobre porte de armas. “ Las armas son instrumentos, objetos inertes, que pueden usarse para matar o para salvar vidas. Eso depende de quién las maneje ” .



. Bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años.



. En ejercicio de su actividad los policías “ tendrán protección jurídica. Garantizada por el Estado, a través de una exclusión de punibilidad ”



. “ Caracterizar como terrorismo las invasiones de propiedades ” .



. “ Reorientar la política de derechos humanos, dando prioridad a la defensa de las víctimas de la violencia ” .



HADDAD



. “ La política de control de armas y municiones tiene que ser mejorada, reforzando el rastreo ” del armamento.



. “ La política actual de represión de las drogas es errónea ” . “ Brasil tiene que examinar las experiencias internacionales (...) de despenalización y regulación del comercio ” de estupefacientes.



Corrupción: la política bajo sospecha



BOLSONARO



“Proponemos un gobierno decente, diferente de todo aquello que nos sumió en una crisis ética, moral y fiscal ” .



HADDAD



Garantizar “ una transparencia cada vez mayor y la prevención de la corrupción (...). El combate contra la corrupción no puede servir para criminalizar la política ” .





Diplomacia: dime con quién andas...



BOLSONARO:



. “ Dejaremos de encomiar a dictaduras asesinas y de despreciar y atacar a democracias importantes como las de Estados Unidos, Israel e Italia ” .



. “ Aparte de profundizar nuestra integración con todos los hermanos latinoamericanos libres de dictaduras, tenemos que reorientar nuestro eje de asociaciones ” .



. El programa de Bolsonaro no menciona en ningún momento al Mercosur. Propone en cambio “ poner énfasis en las relaciones y los acuerdos bilaterales”.



HADDAD:



. “ Brasil debe retomar y profundizar la política exterior de integración latinoamericana y de cooperación Sur-Sur (especialmente con África) para apoyar, al mismo tiempo, el multilateralismo, la búsqueda de soluciones a través del diálogo y el repudio de la intervención y del uso de la fuerza”.





Sexualidad: silencios y medias tintas



BOLSONARO:



. “ Los contenidos y los métodos de enseñanza tienen que cambiar. Más matemáticas, más ciencias y portugués. Sin adoctrinamiento ni sexualización precoz” .



HADDAD:



. “ En base al principio constitucional de un Estado laico, promoveremos la salud integral para la mujer para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y fortaleceremos una perspectiva inclusiva, no sexista, no racista y sin discriminación de [la comunidad] LGBT+ ” .



Aborto



BOLSONARO:



. El programa de Bolsonaro no dice una palabra sobre el aborto, que en Brasil está autorizado en caso de peligro para la vida de la madre o de fetos con anancefalia. El candidato prometió vetar cualquier tentativa de flexibilización de esa ley.



. Como diputado, Bolsonaro promovió iniciativas de control de natalidad, como el reembolso por vasectomías y ligaduras de trompas a partir de los 21 años.



HADDAD:



. El programa del PT tampoco trae referencias al aborto. Haddad se dijo en 2012 “ personalmente en contra ” de su legalización, pero llamó a “ establecer políticas públicas que ofrezcan a las mujeres condiciones de planificar sus vidas ” .



. La compañera de fórmula de Haddad, Manuela D'Ávila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) , está a favor de la despenalización.



LGBTI



BOLSONARO:



. No hay ninguna mención en el programa de Bolsonaro a los derechos LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) . Varias de sus declaraciones fueron abiertamente homofóbicas.



. En la campaña trató de mostrarse más amigable. En una entrevista esta semana con una radio de Pernambuco declaró: “ Los homosexuales serán felices si soy presidente ”



HADDAD:



. El programa de Haddad tiene un capítulo titulado “ Promover la ciudadanía LGBT+ ” , que propone “ criminalizar la LGBTIfobia ” .





Medio ambiente



BOLSONARO:



. El candidato del PSL, que logró apoyo de la bancada ruralista, propone “ reunir en un solo ministerio ” todas las áreas del gobierno que se ocupan de “ política económica y agrícola ” , de “ recursos naturales y medio ambiente rural ” . Las palabras deforestación, Amazonia o calentamiento global están ausentes de su programa.



HADDAD:



. Haddad se propone llegar a una “ tasa cero de deforestación en 2022, sin reducir la producción agropecuaria ” gracias a un uso más eficiente “ de las tierras.

. También propone medidas para ” contener el calentamiento global".

