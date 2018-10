Bolsonaro, decidido a extraditar a italiano Battisti si llega al poder en Brasil

LEA TAMBIÉN

El ultraderechsita Jair Bolsonaro, favorito para ganar la presidencia de Brasil, anunció este martes que extraditará al exmilitante de izquierda Césare Battisti, condenado a cadena perpetua en Italia, apenas llegue al poder.

“Reafirmo aquí mi compromiso de extraditar inmediatamente al terrorista Cesare Battisti, amado por la izquierda brasileña, en caso de ganar las elecciones”, escribió el candidato en su cuenta de Twitter.



Las elecciones son el 28 de octubre, pero el próximo presidente asumirá el cargo el primero de enero de 2019. “Le mostraremos al mundo nuestro total repudio y nuestro empeño en el combate al terrorismo. ¡Brasil merece respeto!”, escribió el excapitán del Ejército, tras agradecer un saludo del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.



Battisti fue condenado a cadena perpetua en Italia por cuatro homicidios en la década de 1970, de los que declara inocente. Pasó unos 30 años fugitivo entre México y Francia, donde desarrolló una exitosa carrera como escritor de novelas policiales, antes de huir a Brasil en 2004.



En 2010, la justicia autorizó su entrega a Italia, pero el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva le concedió el estatuto de refugiado político.



En su primera reacción, el exactivista señaló que no le sorprenden las palabras de Bolsonaro y que su caso no depende del próximo presidente, sino de la corte suprema.



Bolsonaro no tendría “poder de decisión, es el Supremo Tribunal Federal que decide” y por eso “ no estoy preocupado”, dijo Battisti, contactado por teléfono por la AFP.



El aspirante presidencial de ultraderecha lidera con amplia ventaja la intención de voto para el balotaje del 28 de octubre frente al izquierdista Fernando Haddad.