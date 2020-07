Bolsonaro sigue con coronavirus, confinado en Brasilia

LEA TAMBIÉN

El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio positivo a un nuevo examen de coronavirus al que se sometió el martes 15 de julio de 2020, informó este miércoles la televisión CNN Brasil citando al mandatario.

Bolsonaro, de 65 años, confirmó que permanecerá en aislamiento en el palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, desde donde despacha por videoconferencia, siguiendo recomendaciones médicas.



Escéptico de la pandemia y contrario a las cuarentenas aplicadas en los estados, Bolsonaro había dicho el lunes en diálogo telefónico con el mismo canal que esperaba con ansias ese nuevo test RT-PCR: “ No aguanto esta rutina de quedarme en casa, es horrible ” .



Los test RT-PCR detectan la presencia del genoma del virus en secreciones extraídas con un hisopo de la nariz o la boca del paciente.



El presidente contó este miércoles a un reportero del canal que desde el 6 de julio no presenta síntomas: sin fiebre, sin problemas para respirar ni con pérdida del sentido del gusto, uno de los síntomas más comunes de la covid-19.



Asimismo, aseguró que sigue tratándose con hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico cuya eficacia contra el virus no está científicamente probada y que genera un fuerte debate en la comunidad científica internacional.



El informe señala que se someterá a nuevas pruebas “ en los próximos días ” .



Desde que fue diagnosticado, Bolsonaro, habituado a una activa rutina que incluía salir a la calle a saludar a sus simpatizantes, se vio obligado a permanecer en Alvorada, en compañía unicamente de personas que ya tuvieron el coronavirus.



Además de las videoconferencias y de alguna actividad en sus redes sociales, Bolsonaro ha sido visto alimentando a los ñandús de los jardines de la residencia oficial. Uno de ellos llegó darle un picotazo.



Brasil es el segundo país con más casos y más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos. Hasta este martes, se registraron más de 74.000 fallecidos y 1,9 millones de casos confirmados.