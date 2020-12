Bolsonaro pide a los brasileños que no se 'demoren' en la ducha

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió este jueves 3 de noviembre del 2020 a los ciudadanos del país que no demoren al tomar una ducha a fin de ahorrar energía eléctrica, tal como en 2009 había instado a los venezolanos el fallecido mandatario Hugo Chávez.

"Si puede apagar una luz, Brasil lo agradece", dijo Bolsonaro en una transmisión en directo por sus redes sociales, en la que recomendó a los brasileños que "tomen el baño un poco más rápido" para colaborar con el ahorro de energía y evitar pagar más por un servicio cuyos precios se están disparando.



Acompañado por sus ministros de Medio Ambiente, Ricardo Salles, y Minas y Energía, Bento Albuquerque, el mandatario atribuyó el alza de los precios de la electricidad a una vasta sequía que ha afectado el nivel de estanques que abastecen a las represas hidroeléctricas, las cuales producen el 65 % de la energía que consume el país.



Bolsonaro explicó que, por esa razón, han debido activarse las termoeléctricas que tiene el país, las cuales generan una energía que "es más cara" y se refleja en la tarifa que pagan los usuarios.



El mandatario desvinculó esa situación de un reciente apagón en el estado de Amapá, en el norte del país, que tras casi una semana a media luz sufrió luego un racionamiento de energía durante 20 días, por un incendio en una subestación cuyas causas aún se investigan.

De todos modos, aún cuando subrayó que ese apagón en Amapá fue por circunstancias diferentes, Bolsonaro instó a ahorrar energía para evitar una mayor subida de los precios.



"Yo a esos de las diez de la noche apago todas las luces. Usted que está en casa puede apagar una luz ahora. Evite el desperdicio y tome el baño un poco más rápido, porque así también ayuda", recomendó Bolsonaro, cuya retórica populista, aún cuando sea de ultraderecha, muchas veces es comparada con el estilo del fallecido Hugo Chávez.



Si bien la situación de ambos países es completamente distinta, muchos recordaron este jueves que el líder bolivariano, quien murió por un cáncer en marzo de 2013, pidió alguna vez a los venezolanos, en medio del inicio de una grave crisis energética que no ha sido superada hasta hoy, que no demoraran en la ducha.



"Hay gente que se pone a cantar en el baño, se pasa media hora en el baño. Y uno se baña en tres minutos. Ya lo he contado y no quedo hediondo, les garantizo. Un minuto para el jabón, un minuto para el champú y otro minuto para enjuagar", dijo Chávez en octubre de 2009, en una transmisión de su programa "Aló Presidente".