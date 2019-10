Jair Bolsonaro, enfurecido, ataca a TV Globo por informe sobre caso de concejal asesinada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió el pasado martes 29 de octubre del 2019 por la noche, fuera de quicio y a los gritos, contra TV Globo por publicar un informe que lo menciona en el marco de la investigación del asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018 en Rio de Janeiro.

“¡Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen un infierno mi vida, mierda! (..) Ahora querer vincularme a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro”, gritó el mandatario en una transmisión en vivo en Twitter que grabó casi a las 4 de la mañana del miércoles en Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.



En el video, de casi 24 minutos, Bolsonaro manotea, se pone los lentes, los tira, grita y trata de recuperar la calma cuando se le corta el habla.



En base a una filtración, el Jornal Nacional (JN) de TV Globo reportó que un sospechoso de la muerte de Franco visitó el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato, el condominio de Rio donde vivía Bolsonaro, diciendo que visitaría al entonces diputado y precandidato presidencial.



El informe cita el testimonio de un portero del complejo, que afirmó igualmente que siguió por cámara al vehículo, que se dirigió en realidad a la casa de otro residente, el expolicía Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Franco y a su chofer Anderson Gomes.



Según el JN, el portero dijo que fue “el señor Jair” quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible porque, indica el informe, existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como él mismo recordó en su video.



Marielle Franco, una concejal que destacaba por su defensa de las minorías sexuales y las denuncias contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada esa misma noche en el centro de Rio.



La investigación del caso Marielle está en manos de la justicia del estado de Rio, pero según Globo la mera mención del nobmbre de jefe de Estado debería determinar la transferencia del expediente a la órbita del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) .



Bolsonaro afirmó que Globo practica un “periodismo podrido” y “sin escrúpulos” con el presunto fin de sacarlo del poder.

“¿Cuál es la intención de Globo para hacer eso? Estamos viendo los problemas de América del Sur, en Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú. ¿Será que Globo quiere crear una narrativa para que yo renuncie? ¿o [para] que el pueblo salga a las calles para pedir mi destitución?”, cuestionó el mandatario.



TV Globo respondió en un comunicado leído por una de sus principales reporteras que “no comete vilezas ni canalladas” y lamentó que “el presidente revele desconocer la misión del periodismo de calidad y use términos injustos para insultar a aquellos que no hacen otra cosa que informar con precisión al público brasileño”.



Gobernador de Rio en el blanco



Bolsonaro también descargó su furia contra el gobernador de Rio, Wilson Witzel, que según la revista Veja facilitó la filtración de la investigación que transcurre bajo secreto de sumario.



“Gobernador Witzel, usted fue electo gobernador solo porque se quedó todo el tiempo pegado a Flavio Bolsonaro, mi hijo”, pero ahora “se vuelve un enemigo porque quiere disputar la presidencia en 2022”, declaró Bolsonaro.



“Eso es legítimo, no tengo nada en contra, pero para llegar ahí, todo indica que quiere destruir a la familia Bolsonaro”, acusó el mandatario colérico.



El gobernador, en una nota en Twitter, criticó esas declaraciones “intempestivas” y aseguró que rechaza cualquier práctica de filtraciones a la prensa.



Excesos en las redes



Bolsonaro y sus tres hijos dedicados a la política protagonizan desde el inicio del mandato en enero constantes altercados con adversarios, aliados e instituciones.



Un video colgado en su cuenta de Twitter el lunes, por el cual luego se disculpó, lo muestra como un león acosado por hienas identificadas con los símbolos de medios de comunicación, de partidos políticos (incluido el propio) , del STF, de oenegés, del movimiento feminista y hasta de la ONU.



En su video del martes, Bolsonaro se dijo víctima de una campaña de acoso contra su familia.



“Ver condenado a uno de mis hijos (...) ¿ese es el orgasmo de la TV Globo?”, afirmó.



“No debería perder la compostura, soy presidente, pero confieso que estoy en el límite con ustedes” , afirmó en referencia a Globo, disculpándose hacia el final del video por estar “exaltado”.