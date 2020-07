Bolivianos buscan tratar el covid-19 con dióxido de cloro pese advertencias del Ministerio de Salud

LEA TAMBIÉN

Los bolivianos, desesperados por evitar o curar el covid-19, están recurriendo al dióxido de cloro, un tratamiento que aprobó el Senado y que el Ministerio de Salud del país desaconseja.

El dióxido de cloro es una sustancia similar a una lejía que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que puede poner en peligro la salud y no se debe comprar ni beber como tratamiento médico.



Pero en la ciudad boliviana de Cochabamba, donde el gobierno provincial aprobó su uso, algunos compradores dijeron que creían que la sustancia podría ayudar para el covid-19.



"Escuché en las noticias que vendían dióxido de cloro en la farmacia. Conocidos míos lo tomaron, uno para prevención y otro para curar. Les está haciendo bien", dijo Eric Ocanha, fuera de una farmacia.



Otros dijeron que estaban confundidos sobre el consejo que les habían dado.



"Como siempre, las autoridades dicen: 'Consulte a su médico'. ¿Qué médico? Los pobres no tienen médico", afirmó Dionisio Flores.



Bolivia confirmó 60 991 casos de coronavirus en todo el país, 2 218 de los cuales fueron mortales.



El médico René Sahonero, asesor del ministerio de salud boliviano, dijo que el ministerio desaconsejaba fuertemente el uso de dióxido de cloro para combatir el nuevo coronavirus.



"Ya hemos elaborado una resolución que dice que esta sustancia no está aprobada, que no es apta para el consumo humano y que puede tener graves consecuencias", dijo Sahonero y afirmó que se han reportado casos de intoxicación por dióxido de cloro.



A pesar de la advertencia del ministerio, el Senado aprobó la semana pasada una ley que aprueba el uso de dióxido de cloro para prevenir y tratar el coronavirus, la que debe pasar por la cámara baja y sobrevivir a un desafío de veto antes de que se convierta en Ley.