Miles de bolivianos desafían cuarentena y marchan contra el gobierno de Áñez

Desafiando la cuarentena por el coronavirus, miles de personas convocadas por sindicatos bolivianos marcharon este martes 14 de julio del 2020 por La Paz para protestar contra las políticas de salud, educación y trabajo de la presidenta interina de derecha Jeanine Áñez.

La manifestación, la mayor desde que la pandemia alcanzó el país en marzo, fue convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) , cuyo líder, el minero Juan Carlos Huarachi, declaró que “el pueblo está expresando sus necesidades” al elevar su voz de protesta.



La marcha congregó a unas 4.000 personas, según estimaciones de periodistas en el lugar, y recorrió unos 12 km desde la ciudad de El Alto hasta La Paz, sede del poder político, ambas bajo cuarentena por la pandemia.



“Estamos apoyando la movilización del magisterio rural y urbano en contra de la educación virtual y pedimos la renuncia del ministro (Víctor Hugo) Cárdenas”, dijo Huarachi.



Desde que se declaró la emergencia sanitaria y el confinamiento en marzo están suspendidas las clases presenciales, y varios colegios, especialmente privados, implementaron la modalidad virtual.



El ministro Cárdenas intenta aplicar la educación virtual en las escuelas públicas, pero tropieza en el área rural y barrios pobres de ciudades con la falta de acceso a internet o a dispositivos adecuados.



“Estamos pidiendo internet gratuito, porque hay niños que no tienen celular con internet y no pueden estudiar” en sus casas, dijo Feliciana Quesucala, de 46 años, vecina de El Alto, donde viven mayormente migrantes aimaras.



La protesta abarca “la situación de salud, educación y el despido masivo que están sufriendo los trabajadores” a causa de la depresión económica por una prolongada cuarentena que se flexibilizó recién en el último mes, indicó a Gustavo Arce, secretario de Educación y Cultura de la COB.



“También estamos defendiendo la estabilidad laboral, hay muchos despidos, no han respetado sus propios decretos; y también por la caída de nuestra economía”, declaró Huarachi, quien denunció despidos en los sectores público y privado pese a la norma en vigor para evitarlos.



“¿Qué queremos? Elecciones ya”, corearon varias veces los manifestantes, en alusión a los comicios generales del 6 de septiembre, que la presidenta Áñez ha buscado posponer por la pandemia.



Áñez, cinco de sus ministros, así como la opositora presidenta del Congreso, Eva Copa, y otros altos funcionarios han contraído coronavirus. En el país, más de 49 000 personas se han contagiado, de las cuales han muerto 1 886.



Los manifestantes llegaron pacíficamente hasta una distancia de cuatro cuadras de la Plaza de Armas, que permanecía custodiada por policías y militares, y donde están el Palacio de Gobierno y el Congreso.