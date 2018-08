Bolivia prohibirá vuelo de drones civiles en actos gubernamentales

LEA TAMBIÉN

El Gobierno boliviano prohibirá el sobrevuelo de drones en actos cívicos donde participen autoridades políticas para garantizar la seguridad de las mismas, anticipó hoy, domingo 12 de agosto del 2018, el presidente Evo Morales.

"No creía que estos artefactos podían ser utilizados para causar daño", dijo el mandatario en una entrevista con la radio oficial Patria Nueva, haciendo referencia al denunciado atentado con un dron en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro.



Como anticipo de la medida, la Policía ya había prohibido el 8 de agosto que los medios de comunicación bolivianos utilizaran drones para grabar el desfile militar por el aniversario de las Fuerzas Armadas (FFAA).



"Sabemos que en Venezuela ha explotado un dron cuando el presidente Nicolás Maduro daba su discurso y fue por eso que hemos prohibido estos drones de la televisión", dijo entonces Raúl Angulo, comandante de la Policía de Cochabamba, la ciudad donde se realizó ese desfile.



Durante la entrevista de hoy, Morales recordó que el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, le advirtió que existían riesgos con los drones cuando visitó Bolivia en 2017, en ocasión del 50 aniversario de la muerte del guerrillero Ernesto 'Che' Guevara. Díaz-Canel entonces era vicepresidente de Cuba. "El vicepresidente de Cuba me dijo: '¿Evo, qué es esto? Un dron está filmando. ¡No, no, no! ¡Saquen eso! ¡No, no, no! ¡Cuidado!', me dijo. Yo no creía, ahora me he dado cuenta, gravísimo", relató el gobernante boliviano.