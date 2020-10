Manifestante se 'crucifica' para pedir la devolución de pensiones en Bolivia

LEA TAMBIÉN

Una protesta en Bolivia, que mantiene su vigilia desde hace unos 24 días exigiendo la devolución de los fondos de pensiones, continuó este jueves 8 de octubre del 2020 con sus medidas de presión y algunos de los manifestantes se crucificaron a las puertas del Ministerio de Economía para que su demanda sea escuchada.

Un grupo de manifestantes llegó hasta la puerta del Ministerio de Economía en La Paz para exigir la devolución parcial de sus aportes a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), tras quedar sin trabajo en medio de una crisis económica que vive el país y la pandemia de la covid-19.



"Nuestros aportes están siendo manoseados por los políticos", decía uno de los manifestantes por un megáfono, mientras otros gritaban "devolución, el pueblo tiene hambre, devuelvan los aportes", ondeando banderas bolivianas y de distintas regiones del país.



"No le estamos pidiendo al Gobierno que nos preste o que nos regale, estamos pidiendo nuestros ahorros, nuestro dinero", manifestó a Efe uno de los líderes de la protesta, Benito Justiniano.



Uno de los manifestantes decidió crucificarse simbólicamente, encima tenía un letrero que decía "NO AFP", como una forma de protesta y molestia ante los "oídos sordos" que está haciendo el Gobierno transitorio a su pedido.



"En este tiempo de pandemia necesitamos con urgencia ese dinero, estoy sin trabajo hace más de cinco semanas y estoy en la vigilia con enfermedades de base, tengo diabetes e hipertensión", contó Justiniano, que llegó desde la ciudad boliviana de Santa Cruz para exigir la devolución de sus aportes.

Sin respuesta de las autoridades



Justiniano señaló que no hay una respuesta clara del Gobierno interino de Jeanine Áñez, ni de la Asamblea Legislativa, donde se analizan varios proyectos de ley presentados sobre esta problemática.



A juicio de Justiniano, pretenden "desgastar" a los manifestantes y "dilatar" su petición, para no hacerse cargo de su demanda, ya que se acerca la fecha de elecciones en el país, que se celebrarán el 18 de octubre.



Al respecto, indicó que "cedieron" su demanda de la devolución del 100 por ciento de sus aportes, porque el Gobierno interino les indicó que era inviable, y que ahora depende del total del monto ahorrado el porcentaje de devolución, que puede ser del 100 o del 40 por ciento.



La vigilia continuará a pesar de las elecciones y no descartan radicalizar sus medidas ante la urgencia de varios de ellos de recuperar ese dinero.



"Al parecer nos van a dejar a nuestra suerte", sostuvo Justiniano, que puso de ejemplo el país vecino de Chile que autorizó la devolución del 10 por ciento de estos fondos.



En los primeros seis meses de este año la economía boliviana experimentó una caída de casi el 8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el desempleo alcanzó el 11,8 en julio, cuando al término de 2019 fue del 4,8 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística, que atribuye esta crisis a efectos de más de cinco meses de cuarentena en el país.