Principal laboratorio de pruebas de covid-19 en Bolivia está 'colapsado'

El principal laboratorio que procesa pruebas para diagnosticar contagios de coronavirus en Bolivia está “colapsado” por el exceso de trabajo y la falta de personal, mientras los médicos intensivistas advierten que habrá una “emergencia” si se cumplen las proyecciones de contagios para fines de julio.

La jefa del estatal Laboratorio del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) , Yelín Roca, dijo que la entidad “está colapsada”, citada este martes por el diario La Razón.



“El personal está molesto, está preocupado, porque no hay personal, no hay reactivos, no hay los equipos y no podemos abastecer” la demanda, agregó Roca.



El Cenetrop funciona en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia, región que concentra el 63% de los casi 14 000 contagios y el 47% de los 475 fallecidos del país.



El laboratorio también debe procesar las pruebas que llegan desde la región amazónica de Beni (noreste) , fronteriza con Brasil, la segunda más afectada por la pandemia.



El resto de las pruebas de diagnóstico se procesan en La Paz.



En el Cenetrop hay unas 2 000 pruebas para verificar acumuladas y muchas de esas muestras están apiladas en recipientes de plástico.



Al laboratorio llegan cada día unas 1.000 muestras, pero sólo tiene capacidad para procesar unas 500, según Roca, lo que impide confirmar o descartar cientos de casos.



Además, dijo que un 40% de los casi 100 empleados del Cenetrop contrajeron el virus o fueron replegados por ser personal de la tercera edad.



En tanto, la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva se declaró “en emergencia”, advirtiendo que sus profesionales no podrán enfrentar la pandemia de cumplirse las proyecciones oficiales de que a fines de julio Bolivia tendría unos 100 000 casos de coronavirus, que dejarían de 4 000 a 7 000 fallecidos.



“En las actuales condiciones no podremos enfrentar los pronósticos del Ministerio de Salud”, afirmó el presidente de la agrupación profesional, Adrián Ávila.

“¿Dónde? ¿Con qué equipos y recursos humanos vamos a atender a miles de pacientes críticos? No estamos en condiciones y nos declaramos en emergencia nacional”, agregó.