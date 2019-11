Estudiantes bolivianos llevan la protesta cerca de Evo Morales

LEA TAMBIÉN

Miles de estudiantes y jóvenes bolivianos, incluso de izquierda, han salido a las calles a protestar contra la polémica reelección de Evo Morales, el único presidente que han conocido.

Varias rutas y puentes han estado bloqueados la última semana en la zona sur de La Paz, donde vive la clase media alta y alta, pero los universitarios han llevado la protesta al centro, a pocas cuadras de la “Gran Casa del Pueblo”, una moderna torre de 24 pisos donde Morales tiene su despacho.



“Más que todo esperamos que el gobierno se dé cuenta de que el pueblo está enojado, que sepan que el pueblo está unido, nadie se rinde”, dijo Allyson Requena, estudiante de arquitectura, de 20 años.



“Es triste, indignante, para muchos de los jóvenes que estamos acá, porque somos una generación que hasta el día de hoy solo ha visto a un presidente, que es el presidente Evo Morales Ayma”, agregó, a su lado, su compañera de carrera Jennifer Quispe, de 18 años.



Ni siquiera la policía



En los vecindarios de La Paz los manifestantes opositores han usado contenedores de basura, piedras, vehículos y hasta muebles viejos para bloquear calles y exigir la renuncia del presidente izquierdista indígena.



Pero a pasos de la céntrica Plaza de los Estudiantes, seis alumnas de la carrera de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) , entre ellas Requena y Quispe, solo emplearon una cuerda delgada para cortar el lunes el tránsito en la avenida Arce, que conecta con la zona sur de la ciudad.



Las estudiantes ataron la cuerda a postes de cada lado de la avenida y colgaron una bandera tricolor boliviana (rojo, amarillo y verde) , símbolo que solo usan los opositores, a diferencia de los leales a Morales que ondean banderas andinas de siete colores, llamadas whipala.



Durante el bloqueo se aproximó lentamente desde el sur una camioneta de la policía. Se detuvo y bajó un sargento, quien pidió amablemente a las muchachas que les dejaran seguir adelante.

Sin prestarle mucha atención, porque estaban chateando con sus celulares, las universitarias le respondieron que no, por lo que el policía volvió silenciosamente a la patrulla, que luego dio lentamente una vuelta en U y se marchó por donde vino.



La misma suerte tuvieron los demás vehículos que llegaron a la calle custodiada por las seis estudiantes de arquitectura, aunque algunas veces hicieron excepciones y dejaron pasar minibuses escolares.



“Esto se veía venir”



Las demandas de los jóvenes bolivianos que bloquean calles es simple: que renuncie el presidente Morales.



“Acá hay un gobierno socialista que pretende ser un gobierno dictatorial que pretende reprimir a la ciudadanía y creemos que tiene que haber una izquierda más democrática, más amplia”, dijo Beto Acosta, de la plataforma ciudadana Otra Izquierda es Posible.



Los jóvenes alegan que Morales es responsable de “fraude” en los comicios y que desconoció el resultado del referendo de 2016, cuando los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un polémico fallo de un tribunal constitucional afín en 2017 le permitió ser nuevamente candidato.



“Es la segunda vez que Evo Morales nos quiere robar el voto ciudadano. Esto se veía venir”, afirma Acosta.



Los jóvenes argumentan que Morales supuestamente no ha cumplido varias promesas.

“Evo Morales nunca apoya a los jóvenes, se ha olvidado de la juventud, de los jóvenes que queremos superarnos, no hay empleo aquí en Bolivia, hay un total olvido hacia nuestro sector”, dijo Nicky Rodas, estudiante de ciencias políticas, de 24 años.



“Él ha dicho 'hay cambios, hay educación, hay esto y hay aquello', pero tristemente no”, se quejó Quispe, la estudiante de arquitectura.



Decenas de universitarios intentaron llegar hasta la “Gran Casa del Pueblo” el jueves en la noche, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos por la policía.



No solo los estudiantes de la UMSA se han involucrado en la cruzada contra Morales, sino también su rector, Waldo Albarracín, uno de los líderes de un comité que exige nuevas elecciones.



Morales, en el poder desde 2006, minimizó las críticas de los universitarios, al afirmar que protestan para obtener buenas calificaciones en sus cursos.



“Algunos jóvenes, por platita y por notita (están) movilizados, engañados”, afirmó Morales el 24 de octubre.



Pero las estudiantes de arquitectura que bloquearon la avenida Arce lo niegan de plano.



“Nosotros tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de bloquear, tenemos el derecho a dar a conocer cuando no nos parece justo lo que está sucediendo en nuestro país”, dijo Quispe.