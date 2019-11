Congresistas piden garantías para sesión que elegirá presidente en Bolivia

LEA TAMBIÉN

Parlamentarios de la bancada de Evo Morales en el Congreso de Bolivia demandaron “las más amplias garantías” y el retiro de las barricadas que aún rodean la sede del Legislativo para instalar la sesión que debe elegir al sucesor del expresidente, asilado en México.

“Solicitamos las más amplias garantías para poder sesionar porque es de conocimiento público que en las cercanías de la plaza Murillo continúan las barricadas”, dijo la jefa de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) , diputada Betty Yañíquez, en una rueda de prensa.



La parlamentaria exhibió como traba para la apertura de una sesión parlamentaria que Luis Fernando Camacho, líder del movimiento civil que forzó a la renuncia de Morales, llamó a sus seguidores a concurrir a la plaza Murillo “para garantizar la sucesión constitucional y asuma la senadora Jeanine Añez como manda nuestra constitución”.



En una sesión prevista para este martes en el Senado, Jeanine Añez, segunda vicepresidenta de la cámara alta, debería ser designada presidenta interina, tras la renuncia de las autoridades precedentes en la línea de sucesión constitucional.



“Vamos a obrar bajo el paraguas de la Constitución”, dijo Yañiquez.

“Varios diputados, senadores quieren llegar [del interior] a trabajar por Bolivia, a trabajar por la viabilidad constitucional, pero no lo está logrando porque todavía están en sus regiones por diferentes bloqueos” viales, explicó Yañiquez.



“El hecho de que no pueden llegar muchos de nuestros hermanos porque no tienen un vuelo chárter que tuvieron otros diputados” podría obstaculizar que las sesiones sean instaladas la tarde de este martes, dijo.



El MAS mantiene todavía mayoría en ambas cámaras y la presencia de sus senadores es necesaria para reunir a los 19 de los 36 escaños requeridos para poder llevar a cabo la sesión.



En la sesión legislativa “vamos a trabajar siempre por la viabilidad de una salida constitucional, en ningún momento vamos a trabajar contra el pueblo”, dijo Yañíquez.



“Estamos dispuestos a dar la salida constitucional ” pero amparados “ en el paraguas constitucional”, enfatizó.



Bolivia se encuentra desde el domingo en un vacío de poder pues todas sus principales autoridades ejecutivas y legislativas renunciaron a sus cargos.



Algunos constitucionalistas cercanos al movimiento que tumbó a Morales sustentan la idea de un nombramiento 'ipso facto' de Añez, llamando solo a sesión del Senado, pero la dimisión escrita del exmandatario Evo Morales debe ser tratada en el pleno del Congreso.