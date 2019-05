Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú celebran 50 años de CAN con más integración

LEA TAMBIÉN

La Comunidad Andina (CAN), formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, celebró este domingo 26 de mayo de 2019 en Lima los 50 años de su creación con el compromiso de los presidentes de los cuatro países de darle un nuevo impulso y profundizar su integración con medidas concretas y tangibles para la población.

Las bodas de oro del organismo de integración más antiguo de Suramérica fueron el motivo para que se volviese a celebrar una cumbre presidencial después de ocho años, con el boliviano Evo Morales, el colombiano Iván Duque, el ecuatoriano Lenín Moreno y el peruano Martín Vizcarra.



"Eso lo tenemos que corregir", dijo Vizcarra en una conferencia de prensa tras la conclusión de la reunión, en la que recordó que el Acuerdo de Cartagena que fundó la Comunidad Andina el 26 de mayo de 1969 estipulaba que los presidentes de sus países miembro debían reunirse una vez al año.



Los cuatro mandatarios se encontraron en el Palacio de Gobierno de Lima, donde Vizcarra traspasó a Morales la presidencia pro tempore del organismo, cuyos mayores logros en medio siglo han sido el libre tránsito de personas y la eliminación de aranceles entre los cuatro países.

El presidente de Ecuador Lenín Moreno firma la Declaración de Lima, junto a los Presidentes de los países miembros de La Comunidad Andina. Foto: EFE



En el encuentro se suscribió una declaración para tener un plan quinquenal de políticas conjuntas en favor de la inclusión de las poblaciones negras.

El documento también aprobó la creación de un observatorio andino de tráfico de mercurio, elemento indispensable para los mineros ilegales de oro, cuyo control es clave para evitar la ilícita actividad que contamina el medio ambiente, especialmente los ríos de la Amazonía.



Vizcarra también destacó el proceso avanzado para que los cuatro países tengan una tarifa "muy económica" de roaming en telefonía móvil y de la puesta en funcionamiento del Estatuto Migratorio Andino, dos elementos que deben concretarse bajo el liderazgo de Bolivia en la CAN.

En el XIX Consejo Presidencial Andino invité a los países hermanos a intensificar nuestro comercio para crear riqueza que beneficie a los millones de compatriotas de esta gran @ComunidadAndina. Deseo todos los éxitos a Bolivia en su Presidencia. ¡Cuentan con nosotros! #50añosCAN



El gobernante peruano abogó también por plasmar la integración en más aspectos como el energético, con una interconexión eléctrica que permita que un país utilice el excedente de electricidad de otro.



Asimismo, insistió en que el mundo actual presenta unos retos y amenazas para los cuatro países que deben ser afrontados de manera conjunta, como el cambio climático.



"Somos de los países más vulnerables al cambio climático, y tenemos que estar juntos para enfrentarlo y establecer los mecanismos para que la afectación a nuestra población disminuya de manera sustancial", señaló Vizcarra. También mencionó a la corrupción, "que no reconoce fronteras y para enfrentarla de manera adecuada hay que articular estrategias entre los cuatro".



Durante las palabras de bienvenida al inicio de la reunión, Vizcarra insistió en adoptar medidas que tengan una incidencia directa en la población para poder impulsar el sentimiento de una ciudadanía andina.



En la cumbre presidencial también participaron los ministros de Relaciones Exteriores, que previamente habían tenido una reunión particular en la sede en Lima de la secretaría general de la Comunidad Andina para ultimar los últimos detalles de la declaración suscrita por los mandatarios.



También estuvo presente el secretario general de la CAN, el colombiano Jorge Hernando Pedraza, quien destacó la solidez del organismo para mantenerse vigente a lo largo de los 50 años de existencia, a pesar de cambios y distintas crisis sufridas en estos años.



Actualmente la Comunidad Andina abarca a una población de 110 millones de habitantes y su comercio intracomunitario alcanzó el año pasado los USD 8 900 millones.

El programa de las celebraciones se vio ligeramente retrasado por el terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter que tuvo epicentro en la Amazonía peruana y fue sentido en gran parte de Sudamérica, lo que a primera hora obligó a Vizcarra a viajar a la zona más afectada para hacer una evaluación de los daños.