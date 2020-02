Bolivia analiza nuevo caso sospechoso de coronavirus procedente de China

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias de Bolivia estudian un nuevo caso sospechoso de coronavirus, en una persona que llegó de China y que fue aislada en un hospital de La Paz, a la vez que intensifican la vigilancia en fronteras y aeropuertos del país tras la confirmación del primer caso en el vecino Brasil.

El ministro interino de Salud, Aníbal Cruz, en conferencia de prensa junto a otras autoridades, informó que una persona que estuvo en Guangzhou (China) los pasados 7 y 8 de febrero arribó al país el 13 de enero de 2020 y hace cuatro días presentó síntomas como tos y fiebre.



Cruz indicó que la persona sospechosa de la enfermedad fue aislada inmediatamente en un "hospital de la ciudad" y se encuentra estable.



El alto funcionario sostuvo que ya realizaron los análisis en los laboratorios correspondientes y que se espera que este jueves se tengan los resultados para descartar o confirmar si se trata de una caso de coronavirus.



Reforzar los controles

Aníbal Cruz aseveró que debido a la "nueva situación epidemiológica" que se vive después de confirmarse el primer caso de coronavirus en Latinoamérica se intensificará la vigilancia de personas que presenten síntomas.



"Bolivia mantiene sus medidas de prevención y control ante la alta posibilidad de importación de un caso de coronavirus por la nueva situación", subrayó el ministro interino.



Además, recalcó que el país está preparado para dar respuesta a cualquier situación y tiene la capacidad para diagnosticar esta enfermedad.



De la misma forma, agradeció la donación de tres equipos de parte de la Embajada de China en Bolivia para la detección masiva de temperatura corporal, que serán utilizados en los tres principales aeropuertos del país, en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.



No se cerrarán fronteras

La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, aclaró que no se cerrarán las fronteras, pese a quienes piden esa acción para evitar el coronavirus.

"Por el momento no hay ninguna justificación para una medida tan extrema", señaló Longaric.



La ministra manifestó que el comité interinstitucional que aborda este tema continuará evaluando la situación en el país para determinar qué otras medidas se tomarán en su caso.



A principio de febrero, el Ministerio de Salud boliviano estudiaba tres casos sospechosos de japoneses que estaban en la ciudad de Uyuni, que posteriormente fueron descartados.



Al igual que otro caso sospechoso de un joven reportado en la ciudad de Cochabamba, que también fue descartado.



Recomendaciones a la población

Cruz pidió tranquilidad ante este nuevo caso sospechoso y brindó algunas recomendaciones como lavarse las manos, utilizar alcohol en gel, evitar el contacto de las manos con los ojos, nariz y boca, en caso de presentar síntomas utilizar tapabocas y evitar propagar información falsa que no sea oficial.



En tanto, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país, Alfonso Tenorio, señaló que en América solo hay tres países que cuentan con casos "importados", en Estados Unidos, Canadá y Brasil.



Más temprano el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, confirmó el primer caso de coronavirus en este país.



Se trata de un hombre de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en la región italiana de Lombardía y regresó a Brasil tras hacer una conexión en París, que dio positivo en los análisis.