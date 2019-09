Un candidato boliviano dice que personas LGBTI deben tener ayuda psiquiátrica

LEA TAMBIÉN

El candidato presidencial Chi Hyun Chung, que aspira a la Presidencia boliviana en las elecciones de octubre próximo, sostuvo este lunes 2 de sepiembre de 2019 que las personas del colectivo LGBTI deben recibir tratamiento psiquiátrico y consideró que quienes cambian de sexo se arrepienten con el tiempo.



En declaraciones a los medios en la región sureña de Tarija, el postulante por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) sostuvo que los integrantes del colectivo LGBT "tienen derechos ciudadanos como cualquier boliviano", pero que "su doctrina ideológica no es para propagarla, eso es para ellos nomás".



"Además tienen que recibir tratamiento psiquiátrico, si es que eso proviene del problema de la casa, tiene problemas que arrastra de su ayer, que ha tenido un complejo de violencia sexual o violencia de agresiones físicas, o violencia en la familia, eso debe ser tratado psiquiátricamente", sostuvo el postulante.



"Por lo tanto necesitaremos ayuda de los pastores de la Iglesia, ayuda también médica, psiquiátrica", agregó Chi Hyun Chung, un médico y pastor evangélico originario de Corea del Sur y naturalizado boliviano.



Según el postulante, muchas personas que cambian de sexo "después de 5 años ya están arrepentidos", o "no duran más de 10 años con ese complejo", por lo que "viven deprimidos y no saben qué hacer".



Hyun Chung agregó que "ya está demostrado científicamente que eso no es doctrina", sino que es una "moda" fomentada por el "Gobierno de la izquierda centralista".



El coreano-boliviano fue presentado la semana pasada como el nuevo candidato presidencial del PDC, tras la renuncia en junio pasado del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).



Las organizaciones políticas cuyos postulantes hubieran renunciado tienen plazo hasta el 5 de septiembre para realizar la sustituciones correspondientes ante el Tribunal Supremo Electoral.



De los nueve binomios para las elecciones que fueron avalados por los militantes de cada partido en las primarias celebradas por primera vez en el país en enero, cuatro se rompieron por diversos motivos en los últimos meses, incluido el del PDC.



En las elecciones generales en Bolivia, previstas para el próximo 20 de octubre, el presidente boliviano, Evo Morales, aspira a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025, frente a ocho candidaturas opositoras.



El actual gobernante encabeza las encuestas preelectorales difundidas hasta el momento, seguido por el expresidente Carlos Mesa, que figura como el segundo en intenciones de voto.