Bolivia afronta sus casos de coronavirus entre el temor y llamados a la calma

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los bolivianos se volcaron este miércoles 11 de marzo del 2020 a los mercados y farmacias para comprar mascarillas y alcohol en gel de forma masiva, y dos ciudades suspendieron las clases, después de que se confirmaran dos casos de coronavirus en el país y el Gobierno transitorio declarara emergencia nacional.

Filas por alcohol en gel



Muchas farmacias y mercados registraron largas filas en ciudades como Oruro, donde hay un caso de la enfermedad, La Paz, Santa Cruz y en el municipio cruceño de San Carlos, donde se confirmó el segundo.



En un mercado en La Paz, las vendedoras ya no tenían disponible el alcohol en gel por la alta demanda que comenzó desde la mañana, mientras que las pocas que tenían mascarillas las vendían por unidad para que alcance para todos quienes las requerían.



El mercado estaba más lleno de lo usual, con gente que demandaba lejía, alcohol en gel, mascarillas de tela y jabón líquido para tomar sus previsiones tras la llegada del coronavirus al país.



En algunos quioscos, las filas persistían a pesar de que las vendedoras ya no tenían esos productos.



Las clases suspendidas y una frontera bloqueada



En otros lugares como en la ciudad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, los pobladores decidieron cerrar un puente que une ambos países con banderas y pancartas exigiendo que se apliquen los protocolos sanitarios para evitar el ingreso de personas con síntomas de la enfermedad.



El director departamental de Educación en Oruro, Eduardo García, determinó suspender las clases en los colegios y universidades, al considerar que no hay "las condiciones" para acudir a las aulas tras la confirmación en la ciudad de un caso de una mujer de 60 años procedente de Italia, uno de los países más afectados por el virus.



En el municipio de San Carlos, las autoridades también determinaron suspender las clases desde el mediodía hasta este viernes y algunos pobladores protestaron en las calles para que la segunda persona confirmada con coronavirus que era atendida en el lugar, que también estuvo en Italia, sea trasladada a la ciudad de Santa Cruz.



Más tarde, una ambulancia llevó a la mujer hasta el hospital San Juan de Dios en la capital cruceña para recibir la atención necesaria.



El Gobierno interino de Bolivia, no obstante, ha descartado por el momento la suspensión de clases en el conjunto del país, tomando una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala que el cierre de escuelas se debe realizar solamente cuando hay evidencias de "contagio comunitario".



Tras haber estado en Italia, uno de los países con más casos de la enfermedad, ambas mujeres volvieron a Bolivia sin síntomas de COVID-19, aunque luego aparecieron.

Acciones gubernamentales

​

La presidenta interina del país, Jeanine Áñez, encabezó en La Paz una reunión de su Gobierno con gobernadores y alcaldes para informar sobre las medidas que se han tomado y coordinar otras acciones contra el COVID-19.

A su término, el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, informó a los medios que se ha declarado la "emergencia nacional" para facilitar el uso de recursos estatales en acciones contra el coronavirus.



En cuanto a las fronteras, indicó que se implementará el "aislamiento voluntario" de personas que lleguen a Bolivia desde determinados países, pero no está previsto su cierre.



La Asamblea Legislativa aprobó por su parte una resolución que declara "de urgencia e interés nacional" la puesta en marcha de políticas de salud en todos los niveles del Estado para prevenir y combatir la propagación del coronavirus.

La enfermedad y las elecciones



La mandataria interina hizo un llamado a "dejar en segundo plano" las peleas políticas que se han dado dentro de la campaña hacia las elecciones generales del próximo 3 de mayo en el país.



"Tenemos que enfrentar unidos esta epidemia y no generar pánico, por el contrario, debemos mantener la calma", afirmó Áñez.



Las alianzas Juntos, por la cual Áñez se postula a la Presidencia, y Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, han anunciado la suspensión de actos masivos de campaña como medida preventiva.