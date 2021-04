En Bolívar se registró un operativo en el que se encontró al Alcalde en una gallera, que no estaba en funcionamiento

La noche del 24 de abril del 2021, un grupo de militares y funcionarios públicos ingresaron a una gallera en la ciudad de Calceta, ubicada en el cantón Bolívar de Manabí. En ese lugar se encontraba el alcalde del cantón Walther Cevallos con tres personas más.

El hecho quedó registrado en un parte policial y en las cámaras del medio digital Calceta Online, que cubría los operativos que se registraban en la ciudad para evitar que se incumpla el toque de queda.



En el video, publicado en vivo, por ese medio se puede observar al burgomaestre dentro de ese establecimiento y a los militares y policías pidiéndole que se retirara a su domicilio. Los periodistas quisieron obtener una entrevista con Cevallos, pero él se negó y caminó hacia su domicilio.



En un comunicado que emitió Cevallos, este 25 de abril del 2021, señala que la gallera se encuentra al frente de su casa, ubicada en el sector Las Delicias. El establecimiento estaba cerrado al público y fue utilizado para mantener una reunión con tres personas, miembros de su familia, sobre una cosecha de maíz y sobre la salud de un familiar. El alcalde – también agregó en el comunicado – que ofrecía disculpas a la comunidad “por haber cruzado la calle de mi casa y conversar unos minutos con cuatro personas, manteniendo la distancia. No había fiesta, no había música, no había bebidas alcohólicas, como consta en el parte Policial”.

placeholder



Cevallos afirmó que no hubo una agresión a los periodistas, que cubrían el operativo. “En nuestro cantón, pese a toda la falta de ética de algunos que dicen llamarse periodistas, se respeta el derecho a la libertad de expresión, pero no el de la difamación”.



El medio Calceta Online también emitió un comunicado en el que rechazaron la supuesta actitud agresiva del alcalde.



La noche del 24 de abril se registraron otros inconvenientes. Al menos tres personas más incumplieron con el toque de queda. Entre ellos, una persona y una motocicleta fueron retenidos mientras entregaban un servicio a domicilio, pero con contaba con los documentos que lo acreditaran.