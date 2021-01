Bogotá declara alerta roja por posible presencia de nueva variante del coronavirus

El aumento de casos de la covid-19 en Bogotá, que ha provocado una ocupación del 85% en sus UCI, puede deberse a la presencia de la nueva variante del virus detectada en Reino Unido el mes pasado, según informó este jueves 7 de enero del 2021 la Alcaldía de la capital de Colombia, que declaró la alerta roja.

"La nueva cepa que se detectó en Reino Unido ya está circulando en la capital", explicó la alcaldesa, Claudia López, a los medios en una comparecencia, atribuyéndolo a "pasajeros que debieron ingresar desde mediados de diciembre".



López precisó que aún no cuentan con pruebas que permitan determinar la certeza de la presencia en Colombia de esta nueva cepa, que podría ser más contagiosa que la inicial, pero aludió a evidencias en el comportamiento de la epidemia del covid-19 que así lo mostrarían.



Según López, el segundo pico de la enfermedad "está mostrando un comportamiento mucho más drástico" del previsto, con casos con mayor carga viral y transmisión, lo que ya no solo se atribuiría a las reuniones familiares y compras navideñas sino a esta nueva variante del coronavirus.



Además la alcaldesa aseveró que la localidad más afectada en la capital es la de Usaquén donde llegan y residen "más pasajeros de vuelos del exterior".



El Gobierno no confirma la nueva cepa



Sin embargo, el Ministerio de Salud insistió en que sigue sin haber pruebas de la presencia en el país de la cepa detectada en el Reino Unido, aludiendo a que "no existe en este momento ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión en Colombia y en Bogotá se pueda atribuir a la nueva cepa británica".



"Por supuesto existe la posibilidad de que la cepa esté entre nosotros, pero no se ha comprobado que esté hasta el momento", explicó el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández.



"No se puede atribuir la aceleración observada en la transmisión de esta nueva cepa cuando tuvimos un incremento de los contactos para fin de año, así como de aglomeraciones, fiestas y relajamiento de las medidas de autocuidado", subrayó el epidemiólogo.



Para luchar contra el aumento de casos y la transmisión de esta posible variante del virus, la Alcaldía de Bogotá anunció que acatará las restricciones de movilidad ordenadas el 6 de enero por el Gobierno nacional, y además declaró la restricción total de la movilidad en la ciudad desde la medianoche de hoy hasta el próximo martes, coincidiendo con el puente festivo de Reyes.



A partir del martes y hasta el 17 de enero regirá un toque de queda nocturno desde las 20:00 a las 4:00, y localidades con gran cantidad de casos, como Usaquén, Suba y Engativá, mantendrán la cuarentena estricta, en la que además entran a partir del viernes 8 las de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo.



Colombia sumaba hasta el miércoles 6 de enero del 2021 295 decesos por coronavirus y llegó a 44 723 víctimas mortales por la pandemia, mientras que 16 805 nuevos contagios fueron confirmados, para un total de 1 719 771 personas infectadas.



Según el boletín diario del Ministerio de Salud, la cifra de casos activos se elevó a 100 914, que corresponden al 5,86% del total, al tiempo que aparecen como recuperados 1 569 578 pacientes, es decir el 91,26%.