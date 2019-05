Bob Lee: ‘No hay razón para que clientes de Huawei se preocupen’

LEA TAMBIÉN

Tras conocerse el anuncio de la empresa Google de impedir a Huawei el uso algunas actualizaciones del sistema operativo Android, el gerente general de Huawei Technologies en Ecuador, Bob Lee, recalcó este martes 21 de mayo del 2019 que no hay razones para que los usuarios que disponen de teléfonos celulares de esta marca se preocupen por el funcionamiento de sus dispositivos móviles.

¿Las importaciones de teléfonos Huawei al país se verán afectadas luego del anuncio de Google?



La cadena de suministros de celulares Huawei no se verá afectada. Las importaciones en el Ecuador son normales, nada se va a detener.



¿Las personas que tengan un celular de esta marca o que compren a futuro uno teléfono Huawei se verán afectados por la incapacidad de los equipos para acceder a las actualizaciones y otras aplicaciones de Android?



En cuanto a lo sucedido con Google, los productos que Huawei vendió, están de venta o tiene en stock no van a ser afectados de ninguna manera por esta decisión. Seguirán teniendo los mismos servicios.



¿Huawei tiene planeado diseñar su propio sistema operativo para no depender de terceros?



Somos una empresa de tecnología bastante avanzada en el sector de las telecomunicaciones. En realidad, somos uno de los mejores a escala mundial y cada año invertimos muchos recursos en investigación. Por ejemplo, en la creación de nuevos chips y sistemas. El monto asignado a investigación es más del 10% de nuestros ingresos anuales. Estamos siempre investigando.



¿Esta decisión de Google les tomó por sorpresa?



En realidad, en Huawei ya veníamos preparándonos para lo que pudiera suceder, con inversión en tecnología e innovación. Cuando ocurren situaciones complejas, siempre estamos preparados para responder de la mejor manera.



¿Cuál es la penetración en el mercado ecuatorianos de los teléfonos inteligentes de Huawei?



Huawei ha experimentado un rápido crecimiento en el mercado de Ecuador. El año pasado alcanzamos el 15% del mercado y este año esperamos tener también un buen desarrollo. Queremos convertirnos en la marca favorita de los ecuatorianos.



¿Huawei ha pensado en tomar represalias, económicas o tecnológicas contra Google?



En estos momentos, Estados Unidos no está contra nosotros. Están luchando para poder solucionar esta situación, porque Huawei es uno de sus clientes más grandes. Compramos todo tipo de productos a ese país, alrededor de 11 mil millones de dólares anuales a las empresas estadounidenses. Las compañías estadounidenses constituyen una parte significativa en nuestra cadena de suministros (equipos, repuestos). Estados Unidos está perdiendo un cliente muy importante. Lamentablemente, esta pugna perjudica a los usuarios finales que están preocupados. Los consumidores tienen que estar tranquilos. Esto no afecta en nada a sus teléfonos Huawei.



¿Cuánto tiempo está Huawei en Ecuador?



Estamos desde hace 17 años. En Ecuador, hay al momento 200 empleados, de los cuales el 80% son ecuatorianos. Huawei ha generado empleo en Ecuador y reitera su compromiso con los clientes que viven en este país. Siempre buscamos ofrecer el mejor servicio. Indirectamente tenemos aproximadamente 4 mil empleados en Ecuador. Hay que mencionar que durante los 17 años que Huawei ha estado en este país, impulsamos el talento ecuatoriano. Por ejemplo, desde el año 2015, venimos ejecutando el programa de responsabilidad social que se denomina Semillas para el futuro. También apoyamos a las instituciones públicas del país. Trabajamos en el proyecto de Mi primer Empleo con el Ministerio de Trabajo.