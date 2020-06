BMW suprimirá 6 000 puestos de trabajo este 2020

LEA TAMBIÉN

El fabricante alemán de automóviles BMW anunció este viernes 19 de junio del 2020 la supresión de 6 000 puestos de trabajo este año recurriendo sobre todo a jubilaciones anticipadas, en el contexto de la crisis provocada por el covid-19.

Un portavoz del grupo indicó a la AFP que la medida tiene el objetivo de reducir en 6 000 el número de empleados, que a finales de 2019 eran un total de 126 016.



“Después de las medidas existentes de flexibilidad”, en particular el paro parcial, “son necesarias medidas adicionales” que afectarán principalmente a los centros de producción alemanes, explicó el fabricante.



La reducción de la masa laboral se logrará mediante “la fluctuación natural” de la plantilla y jubilaciones anticipadas, además de recortes en la jornada laboral (contratos que pasarán de 40 horas semanales a 38 horas), explicó BMW.



Por otro lado, el proyecto conjunto de auto autónomo de BMW y Daimler (fabricante de los Mercedes-Benz) queda en suspenso, explicaron ambos en un comunicado.



La “coyuntura” no es favorable para el desarrollo de ese vehículo, que de todas formas podrá ser “relanzado más tarde”.



El proyecto necesita un importante nivel de inversión “y no es el buen momento para realizar con éxito la cooperación”, indicaron.