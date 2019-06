Bloques legislativos dan ultimátum a Alianza País

LEA TAMBIÉN

La designación de autoridades para las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Derechos de los Trabajadores pone en vilo a la mayoría parlamentaria compuesta entre Alianza País (AP), Creo y asambleístas independientes.

Los coordinadores del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel, y del Bloque de Integración Democrática Independiente (BADI), Freddy Alarcón, dieron un ultimátum a AP para que el tema se resuelva esta semana.



“Si eso no sucede, nosotros nos abriríamos del acuerdo”, advirtieron, luego de que la semana pasada, por tres ocasiones, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo (AP), suspendiera el tratamiento del tema.



Ambos grupos reúnen 19 de los 78 votos que permitieron que el 16 de mayo pasado Litardo asumiera como titular de la Legislatura para lo que resta del período. Incluso declinaron la posibilidad de impulsar la candidatura de Jimmy Candell, uno de los suyos, a ese puesto.



La oficialista Elizabeth Cabezas ve con preocupación el conflicto y reconoció que en su bancada de 40 legisladores hay división. “Las expectativas personales que han surgido dentro de nuestra misma bancada, lastimosamente, han impedido que esto se cumpla”.



Hasta mediados de mayo pasado, ella ocupó la Presidencia de la Asamblea. Cabezas sostiene que esta situación ha deteriorado la imagen de la Asamblea y de la palabra comprometida para lograr el acuerdo, que tomó al menos tres meses.



“Esto, tal vez, es un muy mal precedente para lo que se pueda venir luego”, advierte Cabezas.



En el caso de la Comisión de Trabajo, el plan inicial era que las oficialistas María José Carrión y Karina Arteaga ocuparan la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente.



Sin embargo, socialcristianos y correístas unieron sus votos para designar a Vicente Taiano (PSC) como titular. A ellos se unieron Roberto Gómez y Rina Campain, de Creo, aunque esta última se retractó.



El procedimiento fue anulado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Taiano y su bloque plantean que el Pleno ratifique esta designación y desconozca la decisión tomada por el CAL.



Durante las sesiones del Pleno de la Asamblea, la semana pasada, a la par del debate de varias resoluciones y exhortos, los diálogos fueron constantes entre las bancadas en busca de una salida, que depende de 70 votos.



Luis Pachala, coordinador de Creo, pidió a Litardo que suspendiera las autorizaciones para que los asambleístas viajen y no acudan al Pleno, y se tome una decisión.



Mientras que Peñafiel dijo que está abierta la posibilidad de cambiar los nombres que se habían propuesto para encabezar las tres comisiones, y llamó a Alianza País “a dar la gobernabilidad al Presidente de la Asamblea”.



En la sala contigua al hemiciclo legislativo, Litardo se reunió con Carrión y otros asambleístas de AP, el jueves pasado. Después de esa cita, Carrión manifestó que no se había hallado una salida.

El plan inicial también era que Jeannine Cruz y Héctor Yépez, ambos de Creo, ocuparan las presidencias de las mesas de Educación y Gobiernos Autónomos, respectivamente.

Principales hechos

16 de mayo 2019

El Pleno de la Asamblea reorganizó a las 13 comisiones para lo que resta del período legislativo.

El correísmo quedó fuera de las directivas de las mesas legislativas.



26 de mayo 2019

La designación de directivas en las comisiones de Educación y Trabajo fue anulada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). El caso pasó al Pleno.



5 de junio 2019

El presidente César Litardo (AP) incluyó el tema en la sesión 598 del Pleno. Pero la convocatoria fue aplazada por el juicio político a la excanciller Espinosa.



11 de junio 2019

La sesión 598 se ­retomó. Sin embargo, fue suspendida antes

de tratar el tema de las comisiones. Ese día hubo dos cambios en el horario de la convocatoria.