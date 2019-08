El bloqueo de EE.UU. a Venezuela es claro mensaje para Ortega, según disidente

LEA TAMBIÉN

La decisión de la Administración de Donald Trump de bloquear los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense "es un clarísimo mensaje" para el Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega, dijo este martes 6 de agosto del 2019 una disidente sandinista.

"Ortega tiene que medir con mucha claridad lo que está haciendo", señaló la exguerrillera y exministra sandinista Dora María Téllez, fuerte crítica del Ejecutivo nicaragüense, al analizar la última decisión estadounidense sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, del que el mandatario nicaragüense es aliado.



El presidente Trump impuso este lunes 5 de agosto del 2019 un bloqueo total a los bienes estatales del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, en un nuevo paso en el intento de deponer a Maduro como mandatario.



Téllez dijo al medio digital Artículo 66 que una decisión similar contra Nicaragua sería "una cosa demoledora", porque a diferencia de los años 80 del siglo pasado, cuando también gobernaron los sandinistas, "la economía de Nicaragua no estaba conectada tanto como ahora con Estados Unidos".



EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de Nicaragua, la principal fuente de remesas, sus inversiones generan 300 000 empleos en el país, y acoge a casi 400 000 nicaragüense, según las cifras oficiales.



Para la exguerrillera, que estuvo el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines al expresidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado hace 40 años, Ortega no puede atrincherarse porque ahora él es "la cabeza de un grupo económico" que perdería dinero si EE.UU. embarga a Nicaragua.



"Tienen que discernir rápidamente. Tienen que medir qué tanto quieren perder los Ortega-Murillo en esta vuelta", apuntó Téllez, que ahora pertenece al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



Para la exguerrillera, si se cierra el mercado estadounidense, Nicaragua estaría "frente a una crisis total" porque más del 40 % de sus exportaciones son hacia ese país.



Ante esa posibilidad, a juicio de Téllez, a Ortega no le queda más camino que volverse a sentar en la mesa de negociación que dio por culminada el 30 de julio pasado y con la que se espera superar la crisis que vive el país desde abril de 2018.



Consideró que tanto el gran capital nicaragüense, como los empresarios sandinistas y el Ejército de Nicaragua, que "tienen intereses bien fuertes en Estados Unidos", buscarán como disuadir a Ortega a que retome las negociaciones y no correr el riesgo de un eventual bloqueo estadounidense.



"O elevan la parada (a Ortega) o la ola que viene de afuera terminará paralizando sus empresas", advirtió Téllez.



Estados Unidos ha pedido al Gobierno de Ortega que reanude el diálogo con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.



Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.