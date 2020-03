Bloquean la entrada de un pueblo colombiano por rumor falso sobre coronavirus

LEA TAMBIÉN

Ciudadanos del municipio de Tenjo, cercano a Bogotá, bloquearon con piedras la carretera de entrada al pueblo porque creyeron que supuestamente 90 personas que llegaron de EE.UU. contagiadas con la covid-19 iban a ser llevadas para pasar la cuarentena allá, algo que fue desmentido por las autoridades.

En imágenes publicadas en las redes sociales, se ve cómo los ciudadanos usaron volquetas para descargar toneladas de piedras y bloquear la carretera que une a esa localidad con la vereda (aldea) de Siberia y con Bogotá.



Una de las personas que participó del bloqueo, con mascarilla puesta, aseguró en un video que esa localidad, donde viven unas 20.000 personas, es solidaria pero aún no tiene casos registrados de coronavirus, por lo que sus ciudadanos hacen lo posible para evitar que llegue.



"Estamos cerrando la vía porque se tiene conocimiento de un fuerte rumor de que vienen noventa personas infectadas a Shalom (un centro de retiros de la organización social del Minuto de Dios)", dijo el ciudadano.



Al respecto, la alcaldesa de Tenjo, Sonia González, aseguró que las autoridades locales están tomando "las medidas restrictivas necesarias para evitar que se importe a nuestro municipio la posibilidad de contagio", pues allí aún no han sido confirmados aún casos de la covid-19.

"Por la situación de tensión generada, nos informa (...) la Policía que dicho traslado de las personas no se realizará en nuestro municipio", añadió.



Entre tanto, Nicolás García, gobernador del departamento de Cundinamarca, donde está ubicado Tenjo, manifestó que tanto él como la alcaldesa no han "tenido conocimiento oficial de personas que quieren llevar al municipio para hacer el aislamiento".



"Yo fui informado porque la alcaldesa se enteró hoy y me lo dijo, a la Gobernación no nos han informado de las circunstancias", añadió el funcionario.



En Colombia hay 798 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 14 fallecieron y se recuperaron 15.



Bogotá aparece como la más afectada por el coronavirus, con 353 casos, seguida de los departamentos de Valle del Cauca (104), Antioquia (96) y Bolívar (40), de los cuales 37 están en Cartagena, la capital regional y principal destino turístico del país.



De los 798 casos de coronavirus que hay en el país, 405 corresponden a personas que recientemente llegaron del exterior, 278 son relacionados por contacto con un enfermo en Colombia, y 115 están en estudio para establecer la cadena de transmisión.