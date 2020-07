Bloque correísta no descarta votar por  María Alejandra Muñoz, tercera de la terna para Vicepresidenta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El bloque correísta en la Asamblea no descartó votar por la directora de Aduanas, María Alejandra Muñoz, la tercera de la terna para la Vicepresidencia de la República, para impedir que el cargo lo ocupe la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la primera opción del Ejecutivo.

“Esa para nosotros sería una opción Z que no la hemos analizado de momento porque nosotros vamos a insistir claramente que el pronunciamiento de la Asamblea Nacional sea de rechazo”, expresó Pabel Muñoz, uno de los integrantes del bloque, a solo una hora de que se reúna el Pleno de la Asamblea, este viernes 17 de julio del 2020.



El asambleísta insistió en que solo se inclinarán por esta designación como “el menor de los males para Ecuador” en el momento que adviertan “cualquier jugarreta a nivel Legislativo”. Esto, al considerar que Romo no reúne los requisitos para la Vicepresidencia.



“Por más que seamos una oposición política, el momento que advirtamos que el país pudiera ponerse en peligro, optaremos por el país, más allá de nuestra oposición”, anotó.



Asimismo, Pabel Muñoz advirtió al presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), que serán “implacables frente a cualquier intento de dilatar los tiempos” para este trámite.



“Si manipula el procedimiento parlamentario o manipula el pronunciamiento del Pleno, será con las consecuencias del caso el principal cómplice de que la vicepresidencia se ocupe por la ventana”, dijo.



El correísmo respaldó una propuesta de la asambleísta Cristina Reyes, del PSC, para que el Pleno debatiera una resolución para negar la terna que fue presentada por el presidente Lenín Moreno el 10 de julio pasado.



La propuesta se dio hoy en la sesión 676 del Pleno, cuatro horas antes de que se instale otra reunión, la 677, que tiene como único punto el “conocimiento y resolución” de la terna para la Vicepresidencia. Sin embargo, todavía no tiene lugar.



Muñoz remarcó que para su bloque “el vicepresidente legítimo es el que fue electo en las urnas”, en referencia a Jorge Glas, quien cumple una condena de seis años de cárcel por la trama de corrupción de Odebrecht.

El asambleísta, además, llamó al presidente Lenín Moreno para que retire la terna, en la que como segunda opción está el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, a quien tampoco respaldan.