Blogueros de Disney recaudan casi USD 50 000 para desempleados de parques temáticos de Florida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una pareja de blogueros del centro de Florida especializada en todo lo vinculado a Walt Disney World recaudó más de USD 47 000 para ayudar a los miles de trabajadores de los parques temáticos que se quedaron sin trabajo por la pandemia.

Luego de que Disney anunciara el martes 29 de septiembre del 2020 que iba a despedir a 28 000 trabajadores de parques temáticos de todo el país debido al golpe al turismo que representa la pandemia, los blogueros Sarah y Tom Bricker lanzaron una campaña para reunir fondos para una organización que distribuye alimentos.



Second Harvest Food Bank del centro de Florida, un banco de alimentos, muestra en su página de recaudación en línea que las donaciones superaban este lunes 5 de octubre los USD 47 600, por encima del objetivo de 30 000 que fue alcanzado el viernes, y seguían aumentando.



“Mucha gente ha sido despedida o está desempleada por el coronavirus que ha devastado Estados Unidos”, escribieron los Bricker.



“Esto ha impactado de forma desproporcionada al centro de Florida, donde las industrias del viaje y el turismo, incluyendo restaurantes, hoteles, transporte y entretenimiento, son vitales para la economía local”, añadieron.



El centro de Florida, y en particular la ciudad de Orlando, concentra numerosos parques temáticos, entre ellos Walt Disney World, Universal y SeaWorld, que normalmente atraen a millones de turistas al año.



Los Bricker, que dirigen el blog de información general disneytouristblog.com, lanzaron la campaña la semana pasada con una donación de USD 500 para ayudar a los trabajadores.



Gracias al aumento de las donaciones, Second Harvest Food Bank consiguió incrementar de USD 150 000 a 300 000 las comidas que distribuye diariamente en esta región, para un total de 41 millones de comidas entregadas desde el 23 de marzo, dijo su portavoz, Erika Spence.



“El centro de Florida está experimentando necesidades cada vez mayores, a medida que aumentan los despidos de los parques temáticos, se reducen las visitas a las atracciones en el área y bajan las tasas de ocupación hotelera”, dijo a la AFP.



A pesar de que los parques abrieron con medidas de distanciamiento social entre junio y julio, el turismo ha sido muy escaso.



Portavoces de Walt Disney World no informaron cuánto exactamente se han reducido las visitas al parque de Orlando.