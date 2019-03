Bladimir Bernis: ‘Una reingeniería para la Prefectura’

LEA TAMBIÉN

¿Cuál es la motivación para buscar la Prefectura de Pichincha?

Toda la vida me ha gustado el agro, la ruralidad. Toda la vida he sentido en carne propia lo que es estar en una finca, en una hacienda, en una zona rural, sin tener los servicios básicos. De allí que la Prefectura es una oportunidad para servir a este sector.

En caso de llegar a este cargo , ¿qué es lo primero que hará en su política pública?

Lo primero que realizaré será reorganizar internamente a la Prefectura con una reingeniería de procesos. Mi especialidad es eso: atención y servicio al cliente, soy sicólogo industrial. Pensamos que con las mismas personas e infraestructura que tenemos podemos hacer grandes cambios, grandes cosas.



¿Cuáles son sus principales propuestas de campaña?

Vialidad, seguridad, salud, productividad y por sobre todo honradez.



¿Cómo ayudará a los pequeños productores de Pichincha?

Dentro de mi plan de trabajo está establecer mercados, almacenes comunitarios en donde el productor pueda llegar con el precio justo, para que podamos comprarle esa producción y, de esa manera, también nosotros en las grandes ciudades podamos obtener precios justos.



¿Qué hacer por la ruralidad?

Yo he sido ganadero y además he sido piscicultor. La gente del campo no tiene salud, servicios básicos. Hay que dotar de estos servicios tan necesarios para que la gente de la ruralidad no salga a la ciudad de manera imprevista para atenderse.



Pero también hay que hacer que los cantones y parroquias rurales de Pichincha sean altamente productivas y que tengan la capacidad de exportar sus productos, y eso es algo que no se está haciendo en la actualidad porque hay falencia total de vías, pero por falta de ganas desde organismos como la Prefectura.

¿Usted conoce el recinto La Sexta?

No lo conozco, pero me comprometo a que será el primero que visitará al asumir la Prefectura.



¿Por dónde se debe empezar para reactivar el turismo en la provincia?

Primero debemos aprender a servir al cliente. Mi primera acción en el turismo serán los cursos de atención y servicio al cliente bilingües. La segunda acción será lograr un turismo inclusivo.



¿Tiene algún proyecto en materia de riego?

Primero hay que terminar los proyectos que ya se ha empezado. Por ejemplo, el proyecto Tabacundo-Cayambe, que todavía no está funcionando porque está mal hecho. Vamos a terminar esos proyectos que son importantes, pero los vamos a hacer de manera idónea con ayuda internacional.



¿Cómo sacar adelante estos planes, siendo el Consejo provincial un órgano colegiado?

Los alcaldes serán los que nos den la venia porque verán nuestra forma de actuar. Nosotros no estamos aquí para repartir el pastel como se ha venido haciendo popularmente. Yo no me prestaré para que ningún alcalde me venga a poner a mi ninguna condición fuera de las causas normales y en beneficio de la ciudadanía.