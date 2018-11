Cinco consejos para realizar compras en el Black Friday

LEA TAMBIÉN

El Viernes Negro (Black Friday) es la época ideal para anticiparse a las compras navideñas, por los descuentos y promociones que los locales ofrecen. Los productos que tienen mayor demanda en la época, según los centros comerciales, son los tecnológicos, electrodomésticos, ropa y juguetes.

La temporada lleva mayor concurrencia de clientes a los establecimientos, filas largas y la compra puede demorarse más que en cualquier otro día normal.

Otto Icaza, organizador del Súper black friday de electrodomésticos, ofrece tips para que las compras del Viernes Negro no se conviertan en una travesía, sino un momento agradable y que se pueda aprovechar mejor el tiempo. ¿Qué es lo que necesito y cómo lo voy a pagar? son las primeras inquietudes que el consumidor se debe responder, según Icaza.



1.-Planifique sus compras. Haga una lista de artículos o productos que necesita y ajuste su presupuesto a ellos, para evitar incurrir en gastos innecesarios.



2.-Prefiera las compras en efectivo, ya que hay mayores descuentos por este tipo de pago. Muchas personas utilizan sus ahorros para pagar una parte y que el monto de crédito sea menor.



3.-No compre lo primero que vea. Unos días antes recorra las tiendas donde estén los productos de su interés para que el día de las promociones compare los precios. Una buena opción también es revisar los catálogos en línea de las tiendas o hacer proformas, como una referencia.



4.-Cuando las promociones se extienden por más de dos días, es recomendable comprar el primero para encontrar los mejores productos de interés y con más descuento.



5.-Revise las condiciones de compra de los productos. La devolución o cambio no aplica en algunos casos para artículos con descuento.



Una recomendación importante de Icaza, es no ir solo sino acompañado por una o dos personas.También se recuerda que en estos días de promoción, las tiendas y centros comerciales extenderán sus horarios de atención. Por eso no olvide tener paciencia ante las largas filas de personas. Además, tener cuidado con sus compras para evitar robos ante la aglomeración de consumidores.