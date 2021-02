¿Se acabó la burbuja del Bitcoin?

Luego de varios días de alcanzar récords históricos, la cotización de la criptomoneda Bitcoin sufrió un desplome este 23 de febrero del 2021.

Según el portal coinmarket.com, el valor más alto que alcanzó el Bitcoin fue el 21 de febrero pasado, cuando llegó a USD 58 330. La tarde de hoy se cotizaba en 45 700, lo que significa una caída cercana al 22% en dos días.

De todas formas, esa cotización aún sigue siendo elevada si se compara con los USD 26 500 que registraba el Bitcoin a inicios del presente año.



La volatilidad del esta criptodivisa responde a las dudas que han surgido sobre su valoración, reflejadas en las recientes declaraciones de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y del multimillonario Elon Musk, fundador de la compañía Tesla, una de las grandes empresas del sector tecnológico de Wall Street.



En la mañana de hoy, el precio de las acciones de Tesla bajaban un 5% y se situaba en USD 678 tras haber recortado en la víspera ya un 8,5%, lo que ha dejado en rojo su rendimiento en lo que va de año, señaló la agencia EFE.

Algunos analistas atribuyen el movimiento bajista, en parte, a la fuerte exposición de Tesla al Bitcoin, ya que la empresa tiene invertidos USD 1 500 millones en esa criptodivisa que ahora está retrocediendo con fuerza, luego de que Musk, muy aficionado a las redes sociales y a las criptomonedas, dijera públicamente que las principales divisas virtuales podrían estar sobrevaloradas.



Además, la Secretaria del Tesoro del Estados Unidos aseguró ayer que el Bitcoin sigue sin establecerse como método de pago y es "una manera extremadamente ineficiente de llevar a cabo transacciones". “La cantidad de energía que es consumida al procesar transacciones" con Bitcoin es "asombrosa... No creo que Bitcoin sea un mecanismo de transacciones ampliamente usado", señaló Yellen en un evento virtual celebrado por el diario The New York Times.