Biombos plásticos, juntas receptoras del voto con 350 electores ¿Qué contemplan las directrices para las elecciones del 2021?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) definió las directrices para las elecciones generales del 2021. El documento fue aprobado la noche de este jueves, 23 de julio del 2020, con los votos de Diana Atamaint, presidenta del organismo, y de los consejeros José Cabrera y Esthela Acero. El vicepresidente, Enrique Pita y la consejera alterna, Elena Nájera, votaron en contra.

El informe establece los lineamientos generales para la organización de los comicios y el proceso de sufragio, considerando la emergencia sanitaria que enfrenta el Ecuador a causa del coronavirus.



Para los comicios se mantendrán 350 electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV), pero las delegaciones provinciales deberán incrementar los recintos (escuelas, colegios) para que se cumplan las medidas de distanciamiento social. Además, se elaborarán protocolos sanitarios y se contratarán a coordinadores de bioseguridad.



También se menciona que los biombos deberán ser de plástico, acrílico, policarbonato, o materiales similares, para poder aplicar desinfectante constantemente. Además, se contemplan dos urnas para depositar las papeletas. Una para presidente, de color blanco, y una segunda, para asambleístas y parlamentarios andinos, de color café. Las papeletas tendrán tres seguridades,



En cuanto a la conformación de los miembros de las mesas electorales, se exceptuará del criterio de selección a los ciudadanos de entre 16 y 17 años, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas.



Además, se confirma que el CNE coordinará con otras entidades la entrega de una compensación no económica para los miembros de las juntas receptoras del voto, ya que por la crisis que vive el país, no se entregará el pago de USD 20, como sí ocurrió en las elecciones seccionales del 2019.



Este tema preocupa al Vicepresidente, pues dice que se correría el riesgo de que los ciudadanos no acudan a cumplir con esa tarea, más aún, si la pandemia por el coronavirus se mantiene hasta el 7 de febrero del 2021, fecha en la que se realizarán las elecciones.



Además, Pita propuso implementar el voto telemático para miembros de las Fuerzas Armadas, pero la moción no tuvo respaldo. Dentro de las directrices se aprobó un esquema de sufragio, que contempla incluir una sola junta receptora del voto por cada aula.



Atamaint aseguró que las observaciones que no fueron incluidas en las directrices generales, se podrán considerar en los protocolos específicos que se elaborarán para la jornada de sufragio. Además, mencionó que el presupuesto para las elecciones se aprobará en “los próximos días”.



Procedimiento de votación



1. El elector presenta su cédula de identidad al vocal de la junta receptora del voto, quien verifica visualmente si consta en el padrón electoral.



2. Recibe sus papeletas



3. Se traslada al biombo disponible y escoge sus opciones de voto



4. Deposita las papeletas en las urnas respectivas



5. Firma el padrón electoral. Quienes estén imposibilitados de hacerlo imprimirán la huella dactilar.



6. Recibe su certificado de votación.



7. Abandona la junta receptora del voto.