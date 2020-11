Los biombos que se usarán en las elecciones del 2021 serán de plástico y ya no de cartón

Los biombos que se usarán en Ecuador en las elecciones del 2021 no serán de cartón sino de plástico. Este es uno de los cambios que adoptó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para frenar posibles contagios del virus covid-19 durante los comicios.

Así lo afirmó este 5 de noviembre del 2020 la presidenta del organismo, Diana Atamaint, durante una entrevista con Televicentro.



“Los biombos no serán ya de cartón, sino de plástico, lo que nos da la posibilidad de hacer la desinfección en el momento que sea necesario porque con el cartón no resistiría”.



Así Atamaint reaccionó a las medidas que han adoptado municipios como Guayaquil ante una nueva subida de contagios y personas hospitalizadas a causa del nuevo coronavirus. Otras localidades como Durán han adelantado que también aplicarán restricciones.



La presidenta del CNE dijo que como parte del plan de contingencia se pedirá que cada ciudadano lleve su bolígrafo, para evitar que a través de este implemento se propague el virus. Además, se entregará un kit sanitario a cada miembro de las juntas receptoras del voto. “Estamos revisando un proyecto para controlar el distanciamiento social”.



La funcionaria agregó que al interior de cada recinto habrá ‘ayudantes sanitarios’ que serán personas que verificarán el uso de mascarillas y el distanciamiento, con el Ecu911 se está trabajando en un plan para evitar aglomeraciones en los exteriores de los centros de votación.



En materia electoral, Atamaint recordó que de 17 listas que presentaron la solicitud de inscripción, 14 binomios presidenciales ya están en firme, así como 13 listas de candidaturas de asambleístas nacionales.



La titular del organismo electoral explicó también que Juntos Podemos y Justicia Social podrán participar en los comicios. En cambio, Libertad es Pueblo está eliminado definitivamente.



Sobre el conteo rápido, dijo que se está analizando la posibilidad de hacerlo a pesar de la falta de recursos económicos, causa por la que no se lo consideró en el presupuesto inicial. “Si logramos optimizar aún más los recursos, si logramos tener los recursos, lo haremos, es un tema que se debatirá en el pleno del CNE”.



De los informes técnicos, detalló, el conteo rápido para Presidente de la República tiene un presupuesto aproximado de USD 300 000.